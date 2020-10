Rob Kardashian a fait une rare apparition dans l’épisode de mercredi de L’incroyable famille Kardashian, s’arrêtant pour célébrer avec sa famille le 40e anniversaire de sa sœur Kim Kardashian. Annoncer l’année marquante pour la fondatrice de KKW Beauty était une affaire majeure, à sa grande surprise, car une fête pour les amis et la famille a débuté avec des tests rapides COVID-19 pour tous les participants. Bien que Rob ne soit pas apparu à la fête lors de l’épisode de mercredi, il s’est présenté à l’enregistrement de la spéciale anniversaire de Kim avec la plupart du reste de sa famille.

Rob a rejoint maman Kris Jenner, les soeurs Khloé et Kourtney Kardashian, l’ex Scott Disick de Kourtney et la demi-soeur Kendall Jenner pour regarder de vieilles vidéos de maison avec Kim, dont beaucoup mettaient en vedette le regretté Robert Kardashian, reviennent sur certains des moments les plus emblématiques de la star de KUWTK et se souvient de sa relation avec son mari Kanye West. Rob a souligné avec taquinerie que les fans appelaient Kim et son mari “Kimye”, alors qu’il regardait en arrière sur de vieilles images des deux.

Rob est resté largement à l’écart des projecteurs depuis 2017, lorsque lui et sa fiancée Blac Chyna, avec qui il partage sa fille de 3 ans, Dream, ont annulé leurs fiançailles. En juin de cette année, il a fait son retour sur Instagram après avoir perdu beaucoup de poids, publiant des photos torse nu sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises depuis.

«Lui et moi avons toujours été si incroyablement proches», a déclaré Khloé au Daily Pop de E! En juillet au sujet de ses liens étroits avec son frère. «Il fait beaucoup de choses, nous respectons toujours sa vie privée. Et il, je ne sais pas, se sentait comme il se doit à mon anniversaire. Il était bien que nous publions un film de lui. Il est si beau, il est une si bonne personne et je l’aime juste. Et j’adore qu’il reçoive une réponse positive parce que cela le fait juste le gazer plus. Cela le fait se sentir vraiment bien et confiant. C’est tout ce que je veux pour mon frère, c’est se sentir bien dans sa peau . “

La fondatrice de Good American a ajouté que la quarantaine des coronavirus avait aidé à réparer les relations de sa famille. “Nous sommes définitivement plus proches et je pense que nous nous apprécions tous tellement plus, en particulier pendant la quarantaine”, a-t-elle déclaré. «Nous ne voulons pas voir, évidemment, beaucoup de monde. Donc nous avoir les uns les autres là où nous savons que nos enfants sont ensemble et se connaissent en bonne santé, donc nous pouvons nous voir, merci mon Dieu. Alors je Je pense que nous tenons la famille encore plus haut que jamais, ce qui en dit long parce que nous sommes déjà obsédés l’un par l’autre. “