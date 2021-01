Le juge invité de Masked Dancer, Rob Lowe, a lancé des coups légers sur la co-panéliste Paula Abdul dans le dernier épisode. Lowe a fait une blague faisant référence à la relation passée d’Abdul avec Emilio Estevez dans l’émission. Après que le requin-marteau se soit produit lors des “ Blinding Lights ” du Weeknd, Abdul a commencé à interroger l’homme, espérant deviner la véritable identité de la figure. “Vous avez l’air déprimé; vous êtes-vous marié récemment?” demanda-t-elle, prédisant que le danseur en costume de requin était en fait Mike “The Situation” Sorrentino de Jersey Shore. “Vous étiez déprimé parce que vous étiez en prison.” Lowe a fait un bref commentaire en réponse: “Comme je pense” mariage déprimé “, je pense que ça pourrait être Emilio Estevez.”

Abdul et Estevez ont sauté dans leur relation dans les années 90 tandis qu’Abdul était également impliqué avec un autre idiot des années 90, John Stamos. Les deux se sont fiancés après avoir fréquenté pendant six mois et se sont mariés lors d’une cérémonie privée dans un palais de justice de Santa Monica en 1992. Le mariage a été de courte durée et Abdul a demandé le divorce près de deux ans plus tard. «C’est avec une immense réticence et une grande tristesse que j’ai pris cette décision», a déclaré Abdul dans un communiqué. «J’ai une grande affection et un respect à la fois personnel et professionnel pour Emilio. Je sais que nous continuerons à nous soutenir les uns les autres.

L’interprète qui a finalement été éliminé était Cricket après avoir été démasqué et révélé être le chanteur et auteur-compositeur nominé aux Grammy Awards Brian McKnight. McKnight a parlé avec Entertainment Tonight de son expérience dans la série et du sentiment d’être démasqué. le [real] gagner, c’est juste être dans la série “, a déclaré McKnight, 51 ans.” Mais à ce moment-là, votre compétitivité dit: ‘Je viens de perdre et maintenant tout le monde va savoir qui je suis.’ “Pendant que je danse, personne ne sait, mais au moment où j’enlève ça, maintenant tout le monde va être, ‘Oh mec, regarde ce perdant.’ “

McKnight a continué en admettant qu’il était en fait opposé à être dans l’émission par peur d’être facilement reconnu, mais dit que sa femme l’a convaincu de s’inscrire. “Ma femme m’a dit:” Tu devrais essayer ça. Sors de ta zone de confort. Fais quelque chose d’un peu différent “”, se souvient McKnight. “Et son souhait est mon ordre.” Il a ajouté: “Elle était là à chaque répétition. Quand j’étais frustré, tu sais, elle m’a tenu la main. Je n’ai jamais vu personne s’occuper de moi comme ma femme et je vais continuer à faire tout ce qu’elle dit. Période. “