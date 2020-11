CBS a diffusé deux émissions spéciales de Robbie The Reindeer samedi soir, menant à la confusion annuelle sur Twitter à propos de l’émission. Les émissions spéciales ne sont pas destinées exclusivement aux enfants, et les images pour adultes des émissions ont laissé certains téléspectateurs au dépourvu. Les deux émissions d’animation en stop-motion ont été produites à l’origine en 1999 et 2002 et sont régulièrement diffusées sur CBS pendant la période des fêtes depuis 2016.

Robbie the Reindeer a été produit à l’origine par la BBC et l’organisation caritative Comic Relief. Lorsque CBS a récupéré les droits de diffusion américains en 2002, le dialogue a été réenregistré avec de nouveaux acteurs, dont Ben Stiller comme personnage principal. Britney Spears, James Woods, Brad Garrett, Hugh Grant, Leah Remini, Jim Belushi et feu Jerry Stiller. Le premier épisode, Hooves of Fire, “diffusé à l’origine sur la BBC en 1999, et le deuxième,” Legend of the Lost Tribe “, a fait ses débuts en 2002. En 2007, il y avait un troisième spécial réalisé en utilisant l’animation CGI, mais il n’a jamais diffusé aux États-Unis

CBS a diffusé les deux premières émissions spéciales entre 2002 et 2005 et a ramené les émissions en 2016. Beaucoup de téléspectateurs qui regardaient samedi soir étaient intrigués par la conception des rennes présentant des seins humains. Une personne a qualifié le spécial de “truc de Noël le plus dérangeant que j’aie jamais vu”.

Robbie le renne est la chose de Noël la plus dérangeante que j’ai jamais vue 😂 – JO (@jesusOmar) 29 novembre 2020

Robbie the Reindeer est le film le plus étrange jamais vu – B⃣ R⃣ I⃣ T⃣ T⃣ (@ brittystew2) 29 novembre 2020

