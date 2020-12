La tournée africaine de Demi Rose a offert à ses fans d’Instagram une série de looks sensuels capturant l’atmosphère de Madagascar, du Kenya et d’ailleurs ces dernières semaines. Mais ses derniers clichés du Kenya montrent que Rose interagit avec certains animaux sauvages au lieu de canaliser des références à la culture pop.

Finies les légendes de Tomb Raider et The Matrix, remplacées par une robe moulante à imprimé tigre, une coiffure de qualité et une girafe sympathique. Sur les photos, la girafe penche son long cou vers Rose tandis qu’elle se tient la main, suivie d’une vidéo de Rose sur une balançoire en bois, nourrissant la grande créature d’une feuille.

Selon le Smithsonian National Zoo, une girafe est l’animal vivant le plus grand du monde. Ils peuvent être trouvés dans les plaines d’Afrique, grignotant des feuilles pour soutenir leur cou de six pieds, leurs pattes de six pieds et leur cadre de 600 livres. C’est une révélation surprenante sur les créatures, mais aussi seulement sur la pointe de l’iceberg. Ce sont des animaux sociaux qui dorment moins de 20 minutes par jour et qui font des siestes tout au long de la journée pour empêcher les prédateurs de se laisser abattre. Ils utilisent également un peu leur langue, obtenant beaucoup d’action avec une longueur de 21 pouces et une largeur de 12 pouces.

Rose nourrit probablement sa girafe d’une belle feuille d’acacia, quelque chose qu’une girafe peut manger une tonne pendant une semaine. Votre girafe typique peut abattre des centaines de livres de feuilles chaque semaine et n’a pas besoin de boire beaucoup d’eau en raison de son hydratation des feuilles. Malheureusement, il y en a moins de 100 000 dans la nature, contre 150 000 environ 30 ans auparavant.

Heureusement, celui avec qui Rose interagit semble heureux et en bonne santé, ce qui est bon pour un court clip sur Instagram. Il semble également beaucoup plus intéressé par la nourriture que Rose elle-même, ce qui est bon pour tous.

Depuis sa rencontre rapprochée, Rose a depuis déménagé en Ouganda pour plus de photos et de looks thématiques. Dans sa dernière photo, Rose porte un haut en peau de serpent et l’appelle «l’univers» fournissant. Cela ferme également ses regards plus inspirés de la faune du voyage avant de retourner à Ibiza.