Robert Downey Jr.a défendu sa co-star de Avengers: Fin de partie Chris Pratt, qui a été critiquée cette semaine pour avoir assisté à l’église Hillsong, qui a fait face à des allégations de vues anti-LGBTQ. Alors que la majorité des commentaires Instagram sur la publication de Downey étaient des arguments de fond pour et contre son soutien à Pratt, quelques-uns l’ont accusé d’avoir photographié la photo pour effacer le co-star Tom Holland. La photo a été prise lors de la production de Avengers: Infinity War et était similaire à une autre photo de Hollande debout entre Pratt et Downey.

“Quel monde … Les ‘sans péché’ jettent des pierres sur mon [brother], Chris Pratt … Un vrai [Christian] qui vit par #principle, n’a jamais rien démontré d’autre que [positivity] et [gratitude]… ET il vient de se marier dans une famille qui fait de la place pour le discours civil et (tout simplement) INSISTE sur le service comme valeur la plus élevée “, a écrit Downey.” Si vous contestez Chris … j’ai un roman idée. Supprimez vos comptes de réseaux sociaux, restez assis avec vos PROPRES défauts de [character], travaillez-les, puis célébrez votre humanité … [Pratt] je [got yer back back back]. “

La photo de Downey montrait Pratt dans son costume Star-Lord et lui-même dans un sweat-shirt et un pantalon de survêtement, puisque le costume Iron Man de Downey est ajouté plus tard par les animateurs. Certains fans ont accusé l’équipe de Downey d’avoir édité la photo pour retirer Holland, qui joue Spider-Man, de la photo. Ils ont souligné d’autres photos et vidéos de l’ensemble Infinity War qui montrent la Hollande debout entre eux. Holland lui-même a partagé une photo en février 2017 qui montrait les trois ensemble. Bien qu’il soit tout à fait possible que l’équipe de Downey vienne de partager une photo inédite de l’acteur avec Pratt, cela n’a pas empêché les fans de spéculer que l’image contenait des artefacts numériques suggérant une édition.

L’équipe de RDJ a photographié Tom Holland hors de cette photo pour contrôler les dégâts pour Chris Pratt, car ils n’avaient aucune autre photo des deux ensemble est tellement ….. drôle cjcnfjcnkdnckcmckcmcm pic.twitter.com/PRo1FoDJxP – mange des chips chaudes et meurs (@sheherzog) 22 octobre 2020

Au cours de la semaine, un mème Twitter demandant aux gens de choisir un Chris à éliminer – Pratt, Chris Hemsworth, Chris Evans ou Chris Pine – est devenu viral. De nombreux utilisateurs de Twitter ont choisi Pratt, indiquant qu’il était membre de l’église Hillsong. Cela a incité les co-stars de Pratt et sa femme, Katherine Schwarzenegger, à venir à sa défense. “Est-ce vraiment ce dont nous avons besoin?” Schwarzenegger a demandé sur Instagram, ajoutant qu’il y a “tellement de choses qui se passent dans le monde et que les gens se débattent de tant de façons” et “être méchant, c’est tellement hier”. L’auteur a ajouté: “Il y a assez de place pour aimer tous ces gars. L’amour est ce dont nous n’avons pas besoin de méchanceté et d’intimidation. Essayons ça.”

En février 2019, la dernière fois que l’adhésion de Pratt à l’église de Hillsong a été examinée de près, Pratt a publié une longue déclaration sur Instagram pour défendre l’église et insister sur le fait que leurs portes sont ouvertes à «absolument tout le monde». Il a déclaré que les allégations selon lesquelles il était anti-LGBTQ n’étaient pas vraies et qu’elles étaient favorables à son divorce avec Anna Faris. “Nous avons besoin de moins de haine dans ce monde, pas plus”, écrivait Pratt à l’époque. “Je suis un homme qui croit que chacun a le droit d’aimer qui il veut sans le jugement de son prochain.”