Officiellement, le travail de Robert Downey Jr. en tant qu’Iron Man a pris fin après la zone intense et crépusculaire Avengers: Fin de partie. Mais l’ombre de Tony Stark, l’homme avec lequel l’univers Marvel a commencé en 2008, est encore très longue. Et les dernières rumeurs suggèrent que l’acteur a renouvelé son contrat pour un futur projet Marvel.

Bien qu’à plusieurs reprises Downey Jr. ait assuré que son travail chez Marvel était terminé et qu ‘”il avait fait tout ce qu’il pouvait” avec le personnage, il y a encore des projets dans le futur marvelita dans lesquels se sentent d’une manière ou d’une autre présence d’Iron Man, comme Spider-Man 3, la série Ironheart, ou l’anthologie d’animation What If…?

Tel que rapporté par We Got This Covered, qui cite les mêmes sources qui avaient anticipé les séries War Machine et Ms.Marvel avant qu’elles ne deviennent officielles, ainsi que l’apparition de Luke Skywalker dans The Mandalorian, Downey Jr.a signé un nouveau contrat avec Marvel. à apparaître, précisément, dans la série Ironheart.

Narrativement, cela est parfaitement logique, car la fiction mettra en vedette Riri Williams, un jeune inventeur brillant qui construit une armure similaire à celle d’Iron Man. D’une manière ou d’une autre, l’héritage de Tony Stark sera très présent dans Ironheart, pour la participation de l’acteur semble donc presque obligatoire.

Le média souligne également qu’on ne sait pas, si la nouvelle est confirmée, quel rôle l’acteur jouera dans la série. Il est possible que ce soit une sorte de camée ou de flashback, ou même qu’il ne prête sa voix qu’à une intelligence artificielle, comme le faisaient JARVIS et EDITH à leur époque.