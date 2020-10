Robery Downer Jr. raconte certains des jours les plus sombres de sa vie, y compris les sommets de sa toxicomanie. Avant que Downey, 55 ans, ne change sa vie et sa carrière au milieu des années 2000, il a traversé des décennies de consommation de drogue. Les choses se sont déroulées à la fin des années 90 et au début des années 2000, Downey ayant été arrêté à plusieurs reprises pour trafic de drogue. Il a purgé une peine de prison pour ces accusations, et cela a failli mettre sa carrière en réserve.

Dans une nouvelle interview sur Netflix Mon prochain invité n’a pas besoin d’introduction avec David Letterman, l’acteur d’Iron Man se souvient avoir été dans un «quasi-coma» à certains moments avant d’être relancé pour commencer à travailler. Il a confirmé à Letterman qu’il consommait de l’héroïne et de la cocaïne et qu’il buvait aussi beaucoup. Il affirme que ces problèmes de toxicomanie ont commencé à l’âge de 8 ans et ne se sont arrêtés qu’à 38 ans. «À l’époque, quand j’étais enfant, faire ça, on pouvait dire que c’était ‘amusant’, mais c’était assez stressant aussi », A-t-il dit, selon le Hindustan Times.

Il a rappelé un cas lors du tournage de Home for the Holidays en 1995, que Jodie Foster a réalisé et produit. Elle a noté ses abus pendant la production et lui a conseillé de ne pas «réessayer».

“Il y avait un seul crossover, et je l’appelle la performance la plus détendue de l’histoire du cinéma”, a déclaré Downey. “Elle était vraiment critique de se dire simplement: ‘Eh bien, on dirait que vous vous en sortez avec celui-ci. . Je n’essaierais plus ça parce que nous sommes une sorte de groupe indulgent. Je me suis dit: “Cette dernière prise n’était-elle pas géniale?” Elle dit: “Ouais, tu es géniale. Ça va très bien.”

Il a ajouté: «Et puis, quand j’ai, vous savez, été enfermé dans un pénitencier, elle m’a envoyé une lettre disant:« Laissez-moi vous dire ce que je voulais dire par ça va très bien.

Il a également noté qu’il n’y avait pas de «point de basculement» où sa dépendance a commencé, citant «la culture dans laquelle j’ai grandi» comme ce qui l’a stimulée. «Comme l’AMA [American Medical Association] dira que l’alcoolisme ou la dépendance est essentiellement une maladie du cerveau, mais c’est une maladie du cerveau pour laquelle les gens ne veulent pas prendre le remède quand il est offert, donc c’est une chose très insidieuse.

Mon prochain invité n’a pas besoin d’être présenté avec David Letterman est actuellement en streaming sur Netflix. Downey apparaît dans l’épisode 2 de la saison 3, que Netflix a publié mercredi. Le dernier film de Downey, Dolittle, est actuellement disponible numériquement et physiquement.