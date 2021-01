Selon diverses rumeurs, Robert Downey Jr.est le prochain sur la liste à rejoindre l’univers de Star Wars en tant que l’un des méchants les plus attendus de l’action réelle.

Ces rumeurs ont commencé parce que Dave Filoni, le créateur de The Mandalorian est fortement impliqué dans la série animée Star Wars Rebels, il est donc probable qu’avec Jon Favreau, ils envisagent d’inclure le méchant, le grand amiral Thrawn, dans la série.

Les fans ont donc commencé à suggérer des acteurs potentiels pour le jouer, avec Lars Mikkelsen, qui a exprimé le personnage dans Rebels, et l’acteur de Doctor Strange Benedict Cumberbatch, les principaux prétendants.

Cependant, les créateurs de The Mandalorian pourraient avoir quelqu’un d’autre en tête car selon le site Pirates & Princesses, Favreau et Filoni seraient en conversation avancée pour que Robert Downey Jr. joue à Thrawn.

Ce à quoi il convient de mentionner que ces données ne sont pas confirmées, bien que l’acteur et Jon aient une amitié étroite, et tous deux ont été nommés “ Disney Legends ” pour avoir commencé avec Iron Man ce que nous appelons maintenant l’univers cinématographique Marvel.

D’autres spéculations suggèrent que Thrawn peut ne pas apparaître aux côtés du mandalorien et peut plutôt apparaître dans la série solo d’Ashoka; ce qui aurait du sens en raison du passé qu’ils partagent, comme on le voit dans la série animée, et a été réaffirmé avec le personnage de Dawson à sa recherche dans The Mandalorian.

Enfin, il faudra attendre pour en savoir plus sur l’inclusion de Thrawn et si l’ancien Iron Man, Downey Jr, lui donnera vie.

Source: SDP