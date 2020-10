Adam Sandler et Queen Latifah tournent actuellement un film axé sur la NBA pour Netflix, Hustle, dans Philadephia. La production est en cours et d’autres acteurs ont maintenant rejoint le casting. Le lauréat d’un Oscar Robert Duvall et le joueur de la NBA Juancho Hernangomez ont tous deux signé pour le film.

Selon Deadline, le projet dirigé par Jeremiah Zagar a récemment ajouté plusieurs gros frappeurs, titrés par Duvall. La liste comprend Ben Foster (3:10 à Yuma, Contraband), Jordan Hull (The L Word: Generation Q), Maria Botto (Mad Dogs) et Ainhoa ​​Pillet. Le commentateur sportif Kenny Smith complète le casting et ajoute une autre figure authentique de la NBA.

L’attaquant espagnol de 24 ans à Hernangomez a accepté de signer pour le film mais ne s’est pas rendu compte qu’il manquerait les séances d’entraînement avec les Timberwolves du Minnesota. L’équipe participe à un travail bénévole dans sa propre situation de bulle après la fin des finales NBA. La ligue a été l’occasion pour les équipes qui ne se sont pas rendues à Orlando pour la reprise de la saison afin que les joueurs passent un moment crucial ensemble.

“Il a hâte d’être ici”, a déclaré le président des Wolves, Gersson Rosas. “Il n’a pas réalisé quand il s’est inscrit pour le film que nous allions avoir la bulle. Donc, nous entendons souvent parler de lui qu’il préférerait être ici.”

Hustle met en vedette Sandler dans le rôle d’un dépisteur de basket-ball malchanceux qui découvre un «joueur unique dans sa vie» au passé difficile. Le personnage de Sandler amène la perspective aux États-Unis sans l’approbation de son équipe. Le duo a ensuite entrepris de prouver qu’ils avaient ce qu’il fallait pour réussir en NBA. Netflix a initialement acquis les droits du film et l’a ensuite présenté à Sandler. Maintenant, le célèbre fan de basket mettra à nouveau la NBA au centre de ses préoccupations, suivant les talons d’Uncut Gems.

Les photographes ont récemment repéré Sandler et Latifah dans les rues de Philadelphie, filmant des scènes pour Hustle. Le couple marchait dans la rue main dans la main tout en disant leurs lignes. Entre les prises, les deux acteurs portaient des masques et respectaient les consignes de santé et de sécurité. Hustle marque la première fois que les deux collaborent sur un projet.

Alors que les scènes nocturnes ont attiré l’attention récemment, Sandler et ses co-stars se rendront bientôt dans un lycée local pour des scènes en salle. La société de production a acquis un accès temporaire au gymnase de la Coatesville High School afin de tourner certaines scènes. Le peut commencer à travailler sur les lieux à partir du 26 octobre. La société de production sera en possession du gymnase jusqu’au début novembre. Selon Lancaster Online, l’école recevra une solide compensation pour avoir laissé la société de production utiliser ses installations. Le contrat comprend un nouveau tableau de bord et 81 170 $.