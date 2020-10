Robert Redford “pleure” après la mort de son fils, James Redford, à l’âge de 58 ans. Quelques heures seulement après que l’épouse du réalisateur du documentaire ait confirmé qu’il était décédé vendredi, l’acteur de Butch Cassidy et Sundance Kid a publié une déclaration adressant son chagrin. perte.

Partagé avec PEOPLE via sa représentante, Cindi Berger, Redford serait en «deuil avec sa famille pendant cette période difficile». La déclaration a ajouté que “le chagrin est incommensurable avec la perte d’un enfant”, et s’est souvenu de James comme “un fils, mari et père aimant” dont l’héritage vivra “à travers ses enfants, l’art, le cinéma et la passion dévouée à la conservation et à la environnement.” Berger, au nom de Redford, a également demandé «la vie privée» alors que lui et sa famille continuent de pleurer leur perte.

James était le troisième enfant de Redford avec son ex-femme Lola Van Wagenen. Ensemble, le couple partageait quatre enfants – Scott, décédé deux mois seulement après sa naissance en 1959 du syndrome de mort subite du nourrisson; sa fille Shauna, 59 ans, James et Amy, qui fête ses 50 ans jeudi.

Selon l’épouse de James, Kyle Redford, qui a annoncé la nouvelle tragique vendredi sur Twitter, il est décédé à son domicile du comté de Marin, en Californie. Elle a par la suite révélé au Salt Lake Tribune que James était mort d’un cancer des voies biliaires dans son foie. Selon Kyle, James avait déjà subi une greffe du foie au début des années 1990, et sa maladie du foie est revenue il y a deux ans. Alors qu’il attendait une transplantation hépatique, les médecins, en novembre 2019, ont découvert que James avait un cancer.

“Jamie est mort aujourd’hui. Nous avons le cœur brisé”, a-t-elle écrit en annonçant sa mort. “Il a vécu une vie magnifique et percutante et a été aimé par beaucoup. Il nous manquera beaucoup. En tant qu’épouse de 32 ans [years], Je suis très reconnaissant pour les deux enfants spectaculaires que nous avons élevés ensemble. Je ne sais pas ce que nous aurions fait [without] eux au cours du passé 2 [years]. “

Après avoir obtenu un diplôme en cinéma et en écriture créative à l’Université du Colorado, James s’est d’abord lancé dans le cinéma en tant que scénariste, produisant son premier documentaire The Kindness of Strangers, sorti en 1999. James a travaillé et réalisé un certain nombre de films documentaires au fil des ans, y compris Toxic Hot Seat, Paper Tigers et The Big Picture: Repenser la dyslexie. Selon sa femme, il terminait son travail sur Where The Past Begins, un nouveau documentaire de PBS sur l’auteur Amy Tan. James et Kyle se sont mariés en juin 1988 après s’être rencontrés à l’Université du Colorado. Ils partagent deux enfants, Dylan et Lena.