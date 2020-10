Robert Roode a récemment fait son retour à la WWE après avoir été au Canada pendant la pandémie COVID-19. Il a affronté Drew McIntyre pour le championnat de la WWE l’année dernière et l’a de nouveau affronté dans un match à six joueurs lundi dernier à Raw. Cependant, les fans de catch professionnel sont-ils sur le point de voir Roode retrouver son ancien partenaire de l’équipe TNA / Impact Wrestling, James Storm? Roode a parlé à ComicBook.com d’une éventuelle réunion de Beer Money et a déclaré qu’il n’en avait rien entendu.

“Je n’ai pas entendu un mot sur l’arrivée de James Storm”, a déclaré Roode. “Personne ne m’a jamais abordé à propos de l’idée de nous remettre ensemble ou même d’être embauché. Donc que ce soit vrai ou non, je n’en ai aucune idée, mais en ce qui me concerne, je suis heureux de faire ce que je fais . J’ai un excellent partenaire par équipe à Dolph Ziggler. Je pense que nous avons une chimie incroyable ensemble. Nous étions d’anciens champions par équipe et nous avons hâte d’être à nouveau champions par équipe. “

Beer Money était une équipe d’étiquettes très réussie pendant leur temps à TNA / Impact Wrestling. Roode et Storm ont remporté cinq fois le TNA World Tag Team Championship et sont les champions par équipe les plus anciens de l’histoire de la promotion. Pro Wrestling Illustrated nomme Beer Money Tag Team of the Year en 2008 et 2011. Roode était avec TNA / Impact Wrestling de 2004 à 2016. Il a signé avec la WWE cette année-là et est devenu champion NXT. Il a fait ses débuts sur la liste principale en 2017, puis a remporté le championnat des États-Unis. Roode est également deux fois champion de Raw Tag Team. Storm était récemment à NWA, mais son contrat a expiré le mois dernier.

“NXT était un super spot pour moi”, a déclaré Roode. «Quand je suis arrivé à la WWE pour la première fois, j’ai pu faire partie de cette marque très tôt, faire ma part et essayer de vraiment développer cette marque, et j’ai eu l’opportunité d’être leur champion, d’être au top, et de Main event TakeOvers. “C’était juste une belle expérience et la marque elle-même s’est maintenant encore agrandie. Donc, où que le travail m’emmène, je vais être là et je vais faire tout ce que je peux pour être un gars sur lequel la marque peut s’appuyer, et pour être dans le mix, et pour saisir toutes les opportunités qui se présentent. à moi et en tirer le meilleur parti. ”