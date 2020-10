Roberta McCain, la mère de feu le sénateur de l’Arizona John McCain et la grand-mère de Meghan McCain, co-animatrice de The View, est décédée lundi à Washington, DC. Elle avait 108 ans. La veuve du sénateur McCain, Cindy McCain, a partagé la nouvelle sur Twitter. Meghan a également publié un hommage à sa grand-mère.

«C’est avec une grande tristesse que j’annonce le décès de ma merveilleuse belle-mère, Roberta McCain. Je n’aurais pas pu demander un meilleur modèle ou une meilleure amie. Elle rejoint son mari Jack, son fils John et sa fille Sandy », A écrit Cindy. Meghan a également remercié McCain de «nous avoir appris à vivre la vie à votre guise avec courage, conviction, intensité et amour. Il n’y en aura jamais d’autre comme vous, vous nous manquerez tous les jours. J’aurais aimé que ma fille vous rencontre. . “

Je t’aime Nana. Tu es tout ce à quoi j’ai jamais aspiré. Merci de nous avoir appris comment vivre la vie à votre guise avec courage, conviction, intensité et amour. Il n’y en aura jamais d’autre comme vous, vous nous manquerez chaque jour. J’aurais aimé que ma fille vous rencontre. pic.twitter.com/yy9sM8cG6i – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 12 octobre 2020

McCain est née à Muskogee, Oklahoma, et a eu un jumeau identique, Rowena, décédé en 2011. En 1933, elle a épousé John S. McCain Jr., et ils sont restés mariés jusqu’à sa mort en 1981. Les deux ont eu trois enfants, une fille Jean «Sandy» McCain et ses fils, le sénateur McCain et le journaliste Joseph McCain II, 78 ans. Sandy est décédée en 2019 et le sénateur McCain est décédé en 2018 à la suite d’une bataille contre le cancer du cerveau.

