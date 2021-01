F

Ormer Wimbledon, demi-finaliste, Roberto Bautista Agut, a été contraint de s’excuser après avoir assimilé les conditions de quarantaine avant l’Open d’Australie à la prison «mais avec wifi».

Le n ° 13 mondial, également ancien quart de finaliste à Melbourne, a exprimé sa frustration après que 72 joueurs aient été confinés à une quarantaine stricte dans leur chambre d’hôtel pendant deux semaines après leur arrivée en Australie.

L’Espagnol a fait des comparaisons avec le fait d’être derrière les barreaux dans une interview télévisée. Il a dit: «C’est la même chose mais avec le wifi. Ces gens n’ont aucune idée du tennis et des terrains d’entraînement, et c’est un désastre complet. Le contrôle de tout n’est pas Tennis Australia, c’est avec le gouvernement.

«Vous pouvez travailler dans la salle mais ce n’est pas la même chose. Je me sens très, très tendu et je ne peux pas imaginer rester deux semaines comme ça. C’est vraiment, vraiment difficile. Je vais devoir travailler beaucoup mentalement.

Les joueurs ont été vilipendés pour leurs critiques de la situation, y compris le n ° 1 mondial Novak Djokovic après avoir demandé aux joueurs en quarantaine stricte d’être transférés dans des maisons privées avec des courts de tennis et de réduire leur période d’isolement de 14 jours.

Et à la suite d’une réaction brutale de son entretien, Bautista Agut a présenté des excuses publiques plus tard mardi.

«Je tiens à m’excuser auprès de tous ceux qui ont été offensés par la vidéo qui a été publiée à mon sujet récemment», a-t-il déclaré. «C’est une conversation privée sortie de son contexte qui a malheureusement été diffusée dans les médias à mon insu ou sans mon consentement.

«Mon entraîneur et moi suivons les protocoles conçus par le gouvernement australien et Tennis Australia pour éviter tout risque et garantir une nouvelle compétition en toute sécurité. Ce sont des moments difficiles pour les athlètes et la société en général.

«Je remercie toutes les personnes qui rendent à nouveau possible le tennis. Ainsi que tous ceux qui combattent chaque jour Covid-19. La gestion qui a été faite en Australie pour empêcher la propagation du virus est admirable. »