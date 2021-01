En novembre de l’année dernière, l’idole consacrée du cinéma et de la télévision, Andres Garcia, a parlé de son mort possible, c’est pourquoi il a fait son testament où, à la surprise de tous, a nommé l’acteur Roberto Palazuelos comme l’héritier de 50% des propriétés; bien plus qu’il ne l’a laissé à sa femme et à ses enfants, qui ils ont gardé 10% respectivement.

On sait déjà que le Black Diamond et Andrés García ont un amitié attachante pendant des années. Non seulement cela, Palazuelos est l’avocat de l’acteur aussi. Il y a quelques jours à peine, Andrés García a partagé cela eu une rencontre avec l’acteur et sa famille.

Robert, dans une interview pour Ventaneando, en a profité pour une série de clarifications sur le testament dans la vie, l’homme qu’il appelle son deuxième père l’a fait. Au début, il a expliqué que il a seulement demandé à García de le nommer exécuteur testamentaire de ses propriétés pour en garder le contrôle. “[Era] pour que je puisse mettre de l’ordre parmi tous ses proches et de distribuer ses marchandises », a-t-il dit. Andrés García avait précédemment révélé qu’il n’inclurait pas sa fille Andrea dans le testament (Capture: Twitter @VentaneandoUno)

Palazuelos a parlé du jour où il a lu le testament d’Andrés et comment Il a été surpris de voir qu’il possédait désormais 50% de ses actifs.. “Je vais continuer à vendre toutes vos propriétés depuis le début pour le garder“, Il expliqua.

Depuis l’acteur de The Desire Body ne fonctionne pas actuellement et préfère profiter de sa vie de famille, le Black Diamond a souligné à quel point c’est nécessaire prenez soin de la façon dont votre ami gère son argent et l’utilisation de vos actifs.

«À l’heure actuelle, ils vous doivent encore un peu d’une (propriété) que nous avons vendue, qu’ils paient en plusieurs fois», a-t-il expliqué. Par conséquent, il a mentionné le célèbre château qu’Andrés García a dans l’Ajusco, qui semble donner difficulté à le vendre ou profitez-en d’une autre manière: “Je dois mettre la batterie maintenant pour pouvoir vendre le château, dont je voudrais faire une opération égale … laissez tomber la laine petit à petit pour qu’elle ne s’use pas “. Le Black Diamond ne perd pas de vue la générosité d’Andrés García (Instagram: @robertopalazuelosbadeaux)

Concernant le château, il en a également profité pour parler de comme le fils de son ami Leonardo a fait peu de choses, lorsque son père a insisté pour qu’il utilise sa propriété à sa guise: «Andrés dans la vie il lui a dit Léonard que le château est vide, qu’il le prend, qu’il fasse ce qu’il veut, qu’il le vend … Mais Leonardo n’en veut pas!».

Alors qu’il mentionnait comme Andrés est généreux En ce qui concerne l’argent et les biens matériels, Palazuelos a des réserves sur ce comportement de son deuxième père, c’est pourquoi insiste pour garder une certaine vigilance à cet égard: «Il est très généreux et l’argent sert à l’aider. Mais alors personne ne veut l’aider».

Clarifié que il n’y avait aucune raison de générer des désaccords de la part de Leonardo Garcia et Sandy Bell, fils et ex-épouse d’Andrés García respectivement, lorsqu’ils ont appris la distribution. «Non pas qu’ils ne l’ont pas aimé. Ce qui se passe, c’est qu’il y a eu une désinformation». Palazuelos est également avocat pour le feuilleton galant (Photo: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

Le Black Diamond se souvenait quand Sandy Bell a demandé, désemparé, si par testament il perdait son appartement, auquel il expliquait comment fonctionnait la distribution et qu’il gardait non seulement ladite maison, mais aussi vous auriez 10% de propriétés supplémentaires à votre nom maintenant. “Là on retrouve la générosité d’Andrés García”, a-t-il souligné.

Bien que Roberto Palazuelos est l’héritier principal, Andrés García aussi considéré comme tant d’autres parents: «Il laisse 10% à sa sœur, 10% à Sandy, 10% à Margarita, 10% à Andresito (son fils qui vit à Miami),« 10% à Leonardo et 50 pour cent pour moi».

Cependant, parmi tous les noms du document, Andrea García, fille de l’acteur, est introuvable. Le Black Diamond n’a fait qu’un commentaire à ce sujet: «Je ne sais pas pourquoi, je ne lui ai pas demandé non plus.

Source: Infobae