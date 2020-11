Roberto Palazuelos détrône le scorpion d’or dans son programme | Instagram

Il y a environ deux semaines, Roberto Palazuelos était présent dans le programme de la Scorpion doré au volant de la ville, où il a été démontré qui était le véritable «Dieu», comme se nomme le personnage d’Álex Montiel, selon «les sondages» qu’ils ont décidé de lancer en conduisant, ce qui s’est avéré que Palazuelos a fini par détrôner le scorpion d’or .

Les interviews qu’il fait Alex Montieil s’habille comme le scorpion d’or se caractérise par ne pas avoir de filtre, certaines célébrités qui assistent au programme “Au volant avec le scorpion d’or” savent à l’avance qu’elles vont à une interview où elles parleront de sujets qui ne sont généralement pas utilisés. demandez sur d’autres émissions, en ajoutant un peu d’humour et de sarcasme.

Loin de se sentir intimidé Roberto Palazuelos Il était pratiquement à égalité avec la personnalité du scorpion d’or, qui a commencé par son interview en mentionnant qu’il allait enfin “relancer sa carrière” avant que ce Roberto Palazuelos ne réponde immédiatement qu’il devrait profiter de son discours car il aurait finalement assez de cote.

Tout au long de l’entretien, le présentateur Escorpión Dorado a posé plusieurs questions à Roberto Palazuelos, dont la plupart étaient extrêmement ingénieux, parmi lesquels était son endroit préféré si Miami, Acapulco ou Cancun, Roberto Palazuelos a exprimé qu’il les aimait tous, mais il est resté avec Tulum, le Scorpion en a profité pour faire une blague à ce sujet.

Immédiatement, il était possible de voir une grande chimie entre les deux, surtout lorsqu’ils faisaient des blagues entre eux qui, honnêtement, dans tout autre type d’interview, auraient ennuyé l’homme d’affaires et l’avocat.

C’est par hasard qu’ils ont commencé avec le «concours» pour savoir qui était le plus célèbre les uns des autres. Certains piétons et autres personnes dans leurs voitures leur ont immédiatement demandé: Qui est votre dieu Roberto Palazuelos ou le scorpion d’or?

Étonnamment, la plupart des personnes interrogées ont déclaré que Roberto Palazuelos avant cela, il semblait qu’Alex Montiel dans son personnage, était “bouleversé”, mais il a précisé dans une vidéo suivante dans “Anecdotario” que c’était l’objectif du programme.

La vidéo où elle apparaît Roberto Palazuelos En tant qu’invité du Golden Scorpion, il a été partagé le 13 octobre de cette année, il a immédiatement commencé à avoir plusieurs commentaires d’internautes.

Palazuelos est le seul meunier qui l’aime bien, “” Le meilleur invité sans aucun doute Palazuelos est génial, “” Je demande la deuxième partie du scorpion à Palazuelos encore “,” Palazuelos l’aime parce qu’il est fraise naturelle sans prétentions et menottes forcées », étaient quelques-uns des commentaires.

Peut-être que cette vidéo est l’une des plus appréciées de ses followers, il compte actuellement un peu plus de 8 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube officielle.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Bien que dans diverses interviews nous ayons vu une partie de la personnalité de Roberto Palazuelos, la réalité est que bien que beaucoup affirment qu’il n’est qu’un personnage, le Scorpion doré a montré qu’en dépit d’être une personne «fraise» comme certains le mentionnent, c’est précisément son essence.

Malgré le fait que l’homme d’affaires et acteur avocat ait pris le trône du Dieu du scorpion d’or lors de cette interview, les deux se sont sûrement fait de très bons amis, les internautes seront certainement heureux de voir une deuxième partie ou de les revoir à nouveau, car un Bien que les personnalités que nous voyons soient si différentes, elles ont réussi à avoir une très bonne chimie.

Il est plus qu’évident que lorsqu’une célébrité, un chanteur ou un acteur assiste au programme Golden Scorpion, ils savent très bien à quoi il sert, ce n’est pas exactement une interview brève et délicate, mais ils sont plutôt conscients qu’il y aura du sarcasme, il y aura un certain type de ” des insultes »et des entretiens, qui seront extrêmement ouverts sur sa carrière et sa vie personnelle.

Le scorpion d’or est devenu une personnalité sur les réseaux sociaux YouTube et les médias, en raison de sa personnalité respectueuse qui est également extrêmement forte et impolie, bien qu’il «insulte» généralement une autre personne de manière évidente, cela a tendance à Ne vous embêtez pas car le personnage d’Alex Montiel ne le fait pas avec l’intention de faire du mal à qui que ce soit, c’est pourquoi c’est une insulte qui vient du scorpion doré, la plupart du temps bien accueilli et même comique.

Lisez aussi: Le décolleté avec lequel Biby Gaytán a conquis Roberto Palazuelos