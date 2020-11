A 53 ans, Roberto Palazuelos estime vivre une partie très réussie de sa carrière et un «second souffle» grâce à son entreprise et son travail au milieu du spectacle. Ce qui ne l’intéresse pas pour l’instant, c’est de consacrer du temps et de l’énergie à la politique, même si, à l’avenir, il ne l’exclut pas.

“Pas pour le moment, mais je ne dis pas toujours non, c’est une préoccupation que j’apporte à l’intérieur et que je pense que ce serait très bien. Je n’aimerais pas mourir sans faire quelque chose pour mon pays, mais ce n’est pas le moment », dit-il à EL UNIVERSAL.

Il y a quelques jours, l’homme d’affaires a visité la construction du prochain aéroport international «Felipe Ángeles», dans la zone militaire de Santa Lucía, et après avoir partagé une image via son Instagram, ses partisans ont commencé à suggérer qu’il devrait se présenter comme gouverneur, puis pour président.

Bien qu’il répète que pour l’instant la politique ne fait pas partie de ses plans, il aimerait le faire à un moment donné et pour une raison particulière.

«Je pense que l’une des plus grandes lacunes de notre pays est que nous avons une terrible agence d’application de la loi qui dérive de mauvais salaires, ce qui provoque une terrible impunité pour tous les types de criminels, et nous avons également un système judiciaire qui a le même problème. Je voudrais arriver à donner une réforme profonde à tout ça pour le rendre plus efficace et évidemment j’aimerais aussi arriver un jour pour apporter du bien-être aux gens, prendre soin de l’écologie, mais pour le moment ce sont des préoccupations, des amours que j’ai, mais loin “, expliqué.

Dans le cadre de cette même visite, Palazuelos a également été critiqué pour être apparu sur les photographies sans masque, mais précise qu’il portait un masque noir qu’il n’a retiré que pour la caméra. Depuis le début de la pandémie, il indique qu’il a eu tous les soins et la preuve en est qu’au cours de ces mois il ne lui a rien donné.

«Ils ne vous laisseront même pas entrer dans la base militaire si vous ne l’apportez pas, ils vous mettent du gel sur vous et prennent votre température et tout. Ce qui se passe, c’est que je n’aime pas prendre des photos avec un masque, les gens doivent comprendre que cela fait partie de mon travail et de mon image et je l’enlève pour ce qui va apparaître sur l’appareil photo, dans la vidéo et Je le remets en plus parce que si je parle au masque, les gens ne me comprennent même pas », a-t-il commenté.

“Le masque est très important, surtout lorsque vous êtes à l’intérieur et que vous avez dû apporter votre force non seulement à cause de Covid-19 mais parce qu’ils sont sur place ils ne savent pas combien de poussière il y a et comment vous vous déplacez dans les véhicules. des chemins de terre, soudain des camions vous dépassent par des chemins de terre et ils vous remplissent de poussière, sans masque vous ne pouvez pas être là ».

Après sa visite à Santa Lucia, pour le “Black Diamond”, sa vision du projet a changé. Il explique qu’il était l’une des personnes qui ont dit que cela ne fonctionnerait pas pour différentes raisons.

«J’ai toujours été bouleversé par le travail car j’étais très pro de Texcoco. J’ai pu le connaître, il m’a beaucoup intéressé car ils vont faire Tulum eux-mêmes ».

«Quand je prenais la route je me plaignais, je suis arrivé à la base militaire et quand j’ai commencé à voir l’itinéraire, les pistes et le système MIC (modélisation de l’information pour la construction) et j’ai vu de purs jeunes mexicains qu’ils ont embauchés, ils m’ont emmené voir les pistes… ça m’a impressionné ».

Après sa visite, Palazuelos était très calme en pensant qu’ils construiraient eux-mêmes l’aéroport de Tulum.

