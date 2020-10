Robin Thicke et April Love Geary se préparent à accueillir un autre enfant! Le chanteur de “Blurred Lines” et sa fiancée mannequin ont révélé dimanche qu’ils attendaient leur troisième bébé ensemble et le quatrième enfant de Thicke au total. Geary a annoncé la grande nouvelle sur Instagram en montrant sa bosse de bébé dans une jolie photo de plage, sous-titrant la photo: “Désolé, nous ne pouvons pas sortir, il y a une pandémie et je suis enceinte … encore une fois. Nous aimons la cohérence!”

Le mannequin a reçu des commentaires de célébration de ses amis et de ses adeptes, dont beaucoup ont plaisanté en disant qu’elle était enceinte «pour toujours». “Mon POOKIE !!!! Je suis si heureux pour toi. Tu es une bonne mère et tu as les meilleurs bébés les plus adorables”, a écrit une personne, tandis qu’une autre a ajouté, “Ahhh félicitations !!! Tu es enceinte pour toujours pour de vrai. lol. ” Un autre a plaisanté en disant qu’ils rateraient la spéculation selon laquelle Geary était enceinte de ses fans, commentant: “Je vais manquer les commentaires” est-elle enceinte “jusqu’à la prochaine fois (année ?? oui ??) mon ami.”

L’annonce de Geary intervient un mois après que des rumeurs sur sa grossesse ont fait surface à la suite de sa blague en mai selon laquelle elle cherchait à avoir un autre bébé avec son futur mari. “FAITES-MOI ENCEINTE DE NOUVEAU, Jk n’aime pas mais aime Omg. Je veux dire, honnêtement, qui pense-t-il qu’il laisse tomber une photo comme celle-ci avec autant de désinvolture? Et ne me prévient même pas ??? Comme ??? ??? ” elle a légendé une photo torride de son fiancé à l’époque.

Thicke et Geary sont déjà parents de filles Lola Alain, 19 mois, et Mia Love, 2 ans, et le juge de The Masked Singer sont également père d’un fils de 10 ans, Julian Fuego, qu’il partage avec son ex-épouse Paula Patton. Thicke, 43 ans, et Geary, 25 ans, se sont fiancés la veille de Noël 2018, deux mois seulement avant la naissance de Lola et ont changé leur vie pour toujours. Le couple avait commencé à sortir ensemble il y a six ans, peu de temps après sa séparation d’avec Patton en février 2014.

En septembre, les deux ont célébré leur anniversaire, Geary partageant un montage photo et vidéo sur Instagram montrant certains des meilleurs moments de leur temps ensemble. “Omg SIX ans, deux bébés, une maison incendiée et un appendice de moins entre nous”, a-t-elle écrit dans la légende. “Je t’aime tellement et je ne pourrais pas imaginer ma vie sans toi.” Louant Thicke comme le meilleur “père, partenaire, cuisinier, amant” qu’elle connaisse, Geary nota à quel point il devait être spécial pour faire ressortir son côté romantique. “Je sais que je suis rarement romantique ou sérieuse (lol) mais tu es vraiment ma moitié et tu m’aimes plus que quiconque auparavant,” conclut-elle. “Pour toujours [Robin Thicke]. “