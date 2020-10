Après la triste nouvelle de la mort d’Eddie Van Halen, le monde du rock pleure le regretté guitariste emblématique de Van Halen. Le rockeur avait combattu le cancer et mardi, il a été rapporté qu’il était décédé, alors qu’il avait 56 ans. Son fils Wolf a ensuite publié un communiqué confirmant la nouvelle.

«Je ne peux pas croire que je dois écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu sa longue et ardue bataille contre le cancer ce matin», écrit-il. «C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. Wolf a conclu sa déclaration en écrivant: “Je t’aime tellement, Pop.” Faites défiler vers le bas pour lire quelques hommages sincères à Van Halen qui ont été publiés sur les réseaux sociaux par ses pairs.

Je suis juste dévasté d’apprendre la nouvelle du décès de mon cher ami Eddie Van Halen. Il a mené une bataille longue et difficile contre son cancer jusqu’au bout. Eddie était une personne très spéciale, un très bon ami. Repose en paix mon cher ami jusqu’à ce que nous nous revoyions. pic.twitter.com/Qs8tsLPANJ – Tony Iommi (@tonyiommi) 6 octobre 2020

Edward Van Halen est la seule raison pour laquelle j’ai toujours voulu jouer de la guitare pour commencer. Il est le plus grand héros de la guitare au monde, inspirant des générations de musiciens à choisir l’instrument que nous aimons tant.

Merci beaucoup pour la musique et l’inspiration.

Nous t’aimons pour toujours Eddie. pic.twitter.com/6KzzEpBLBW – Mark Morton (@MarkDuaneMorton) 6 octobre 2020

Repose en paix, Edward Lodewijk Van Halen. Icône, innovateur, virtuose. Il n’y en aura jamais d’autre comme toi. pic.twitter.com/83jFN3AvUc – Dave Lombardo (@TheDaveLombardo) 6 octobre 2020

Je ne peux pas croire qu’Eddie Van Halen soit parti. Il est né pour être génial! Il y a un énorme groupe quelque part au paradis et je pense que je sais qui joue le rôle principal. – Tom Hamilton (@THaerosmith) 6 octobre 2020

Absolument dévasté d’apprendre le décès d’Eddie Van Halen. C’était une légende de la guitare !! Merci pour toute la bonne musique EVH. pic.twitter.com/eBWojZdoQL – Goo Goo Dolls (@googoodolls) 6 octobre 2020

Je suis vraiment triste d’apprendre le décès d’Eddie Van Halen. Un guitariste brillant. – Steve Hackett (@HackettOfficial) 6 octobre 2020

