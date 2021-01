Rod Stewart a eu 76 ans dimanche et les fans l’ont comblé d’amour sur les réseaux sociaux. Stewart est devenu une sensation mondiale du rock ‘n roll dans les années 1960 et 1970, et son héritage perdure à ce jour. En tant que l’un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps, il n’est pas surprenant que son anniversaire ait préoccupé les fans sur Twitter.

Stewart est né le 10 janvier 1945, faisant de dimanche son 76e anniversaire. Le rocker vieillissant continue d’enregistrer de la nouvelle musique à ce jour, bien qu’il ait certainement vendu suffisamment de disques et joué suffisamment de concerts pour toute une vie. Son dernier album studio, Blood Red Roses, est sorti en septembre 2018, et depuis lors, il a collaboré avec d’autres musiciens et enregistré des reprises.

Joyeux anniversaire 🎈 #RodStewart 🎈 pic.twitter.com/KQhJzLzpZ6 – fromagerie tom (@cheeseshoptom) 10 janvier 2021

Pour la plupart des fans, cependant, l’anniversaire de Stewart a été l’occasion de réfléchir à l’impact de son travail et de ses performances sur eux au fil des ans. Beaucoup ont un demi-siècle de souvenirs liés à sa musique à ce stade, et d’autres ont publié des photos et des vidéos récentes de ses concerts.

Stewart est également une icône du Royaume-Uni – en particulier de l’Écosse. Certains l’ont félicité de continuer à représenter sa patrie favorable au monde, à des moments où l’industrie musicale semble de plus en plus concentrée dans de petits endroits. Voici un aperçu de la façon dont les fans ont célébré Stewart dimanche.

Vœux

Sir Rod ~ Je vous souhaite l’anniversaire le plus incroyable que vous puissiez espérer! Pour tout l’amour et le bonheur que vous nous avez donnés au fil des ans, vous méritez un anniversaire rempli de tout de même. Je sais que Penny verra que vous avez tout! 🎁🎉 – Sher Piper (@ SherPiper1) 10 janvier 2021

Photos

Joyeux anniversaire au fabuleux Sir Rod Stewart, grand souvenir de l’avoir interviewé lors du match de polo Duke of Essex avec la charmante Penny. 🥂 Aimer l’album You’re In My Heart @rodstewart pic.twitter.com/KM2gZBiXg9 – Vicki Michelle MBE (@vickimichelle) 10 janvier 2021

