@jojowrldx / Instagram, YourExtra / YouTube

Vague de tige peut vouloir “Pray 4 Love” … mais nous avons vraiment besoin de prier pour cette étape, lui et son équipe sont tombés à travers alors qu’ils se dirigeaient vers un spectacle.

Le rappeur de Saint-Pétersbourg faisait une grosse sortie samedi soir alors qu’il était présenté pour un concert qu’il donnait au Morris Brown College à Atlanta … mais, avant même de pouvoir sortir une chanson – le sol sous lui et ses potes ont littéralement cédé!

Vérifiez-le – Rod and co. se frayent un chemin vers le devant de la scène, quand tout à coup … une grande partie de la scène s’effondre et commence à aspirer des gens. Rod a trébuché en arrière et est tombé, mais il a heureusement réussi à éviter le gouffre de malheur – contrairement à certains de ses copains.

On ne sait pas pourquoi la scène s’est effondrée comme elle l’a fait, mais comme vous pouvez l’imaginer … les blagues ont commencé à voler, parfois aux dépens de Rod. Cela ne semble pas du tout être de sa faute – cela ressemble juste à un accident bizarre qui attendait la bonne quantité de kilos pour le déclencher.

Le concert aurait été annulé après cela, ce que nous obtenons. Difficile de récupérer après ça. La prochaine fois, Rod, assurez-vous de faire une vérification de scène après le micro, le son et tout le reste.