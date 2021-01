Les fans de Chrissy Teigen qui ont raté Chrissy’s Court sur Quibi ou les fans de Kevin Hart qui n’ont pas pu voir Die Hart auront leur chance grâce à Roku. Quibi, qui a cessé ses activités en décembre, a vendu son contenu à Roku, qui distribuera plus de 75 émissions créées pour l’application sur sa chaîne Roku gratuite financée par la publicité. Le contenu sera disponible plus tard cette année, a annoncé Quibi vendredi.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été publiées, mais des sources ont déclaré au Los Angeles Times que Roku avait dépensé moins de 100 millions de dollars pour les émissions. Cela semble minuscule compte tenu de l’argent que les fondateurs Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman ont collecté pour l’entreprise ratée. Ils ont levé 1,75 milliard de dollars et dépensé environ 100 000 dollars la minute pour ses émissions.

Les grandes histoires de Quibi arriveront bientôt sur un écran plus grand gratuitement sur la chaîne #Roku ➡️ https://t.co/f44RUQHV0i pic.twitter.com/48YSYE2Jd3 – Roku (@Roku) 8 janvier 2021

“Nous pensons que ce sera un succès pour Roku en raison de l’échelle de Roku”, a déclaré Rob Holmes, vice-président de la programmation chez Roku, au Los Angeles Times. “Ce genre de nouveau contenu original – vous ne l’obtenez tout simplement pas gratuitement en streaming. C’est un contenu télévisé de qualité.” Ce contenu comprend #FreeRayshawn, une série de 15 épisodes mettant en vedette Stephan James dans le rôle d’un vétéran de la guerre en Irak caché à la police de la Nouvelle-Orléans dans son appartement. Lawrence Fishburne a remporté un Emmy pour acteur exceptionnel dans une comédie ou une série dramatique pour le spectacle.

Les autres programmes de Quibi incluent l’émission d’horreur d’anthologie 50 States of Fright, Dummy with Anna Kendrick, un redémarrage de The Fugitive et une reprise de Reno 911 !. La plate-forme abritait également Hart’s Die Hart, qui partageait la vedette avec John Travolta. Teigen’s Chrissy’s Court était une exposition de cour mettant en vedette l’auteur Cravings et sa mère, Viailuck Teigen. Chrissy’s Court faisait partie des spectacles renouvelés par Quibi pour une deuxième saison.

Katzenberg espérait que Quibi serait un acteur puissant dans le monde du streaming, avec des épisodes de 10 minutes de contenu original. À l’origine, Quibi n’allait être disponible que sur les téléphones, mais finalement, Quibi a dû lancer une application TV. La plate-forme a eu du mal à attirer des abonnés et des plans de fermeture ont été annoncés six mois seulement après son lancement. Katzenberg a blâmé la pandémie de coronavirus pour son échec, mais les critiques ont souligné que la liste des programmes ne comprenait jamais une émission à voir en dépit de tout le talent qu’il attirait.

Les émissions de Quibi auront toujours leur format abrégé sur la chaîne Roku, avec de la publicité après chaque épisode, a déclaré Holmes au Times. Bien que l’ajout des émissions à la chaîne Roku puisse générer de l’intérêt pour certaines émissions, il pourrait être difficile pour Roku de commander de nouveaux épisodes. Quibi avait un accord unique avec les créateurs, qui donnait aux créateurs les droits sur leurs émissions après sept ans et le droit de diffuser leurs émissions sur d’autres plates-formes pour créer des versions plus longues après deux ans. Roku n’a jamais financé son propre contenu. Holmes a déclaré que l’accord pourrait changer cela à l’avenir, mais pas immédiatement.