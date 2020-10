La chaîne Roku, le service de streaming gratuit de Roku qui propose plus de 100000 titres financés par la publicité et 115 chaînes de télévision en direct, est désormais disponible pour les utilisateurs d’Amazon Fire TV, a annoncé aujourd’hui la société. Et bien qu’il puisse sembler étrange que The Roku Channel vive sur des appareils Fire TV – Amazon et Roku sont des concurrents directs dans le matériel décodeur – cela peut en fait avoir beaucoup de sens.

Ni Amazon ni Roku ne comptent vraiment sur les ventes de matériel pour booster leurs marques de téléviseurs. Les gadgets d’Amazon ont toujours été une passerelle vers les services d’Amazon, et la société a peut-être juste besoin de plus de contenu pour proposer sa Fire TV en plus de ses chaînes existantes. Pendant ce temps, Roku réalise la majorité de ses revenus grâce à la publicité et aux abonnements, ce qui explique en grande partie pourquoi il a fallu si longtemps au Peacock de NBCUniversal pour se déployer sur Roku. Il est logique que la société veuille rendre la chaîne Roku accessible au plus grand nombre de personnes possible.

Les dirigeants de Roku ont annoncé à la fin du deuxième trimestre de la société cette année que sa marque atteignait environ 43 millions de personnes aux États-Unis. Si une bonne partie de ces clients passe du temps à regarder The Roku Channel, Roku peut jouer un rôle plus important pour encore plus de revenus publicitaires.

Roku a lancé The Roku Channel en 2017 et a régulièrement investi dans sa croissance depuis. Amener la chaîne sur Amazon n’est que l’une des nombreuses mesures prises par Roku pour mettre le service devant autant de globes oculaires que possible; Roku développe également une application pour les appareils Apple et Android, qui devrait être déployée cette année, afin de permettre aux gens de regarder plus facilement sur leurs téléphones. Mais si les propriétaires d’Amazon Fire TV peuvent désormais regarder le contenu de la chaîne Roku, ils ne peuvent toujours pas s’abonner aux chaînes ou services premium via la chaîne sur Amazon – cela doit être fait sur les appareils Roku. Roku héberge déjà Amazon Prime Video et Amazon Music sur ses appareils également.

Roku déploie la chaîne Roku sur les appareils Amazon Fire TV, les téléviseurs intelligents Fire TV et les barres de son Fire TV Edition.