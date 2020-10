Romance?, David Zepeda et Aracely Arámbula pourraient être petits amis | Réforme

De Luis Miguel à David Zepeda«Il y a ceux qui disent qu’il y a trop de chimie entre les protagonistes de La Doña 2 et il se pourrait qu’Aracely Arámbula et David Zepeda se fréquentent.

Les rumeurs d’une éventuelle relation entre l’ex de Luis Miguel et David Zepeda se sont renforcées après l’énorme détail qu’Aracely Arámbula avait pour le bel acteur le jour de son anniversaire.

Le protagoniste de La Doña 2 Elle n’a pas laissé l’arrivée de la femme de 48 ans de son partenaire passer inaperçue et l’actrice a partagé une compilation de moments très spéciaux à ses côtés dans ses histoires Instagram, ce qui a encore plus ému les adeptes des deux célébrités avec la possibilité de qu’ils étaient des petits amis.

Cela peut vous intéresser: voici comment David Zepeda regardait 16 ans

Aracely Arámbula et David Zepeda Ils ont formé un couple spectaculaire dans la célèbre série, ils ont une chimie incroyable à l’écran et certaines images suggèrent qu’ils n’en ont pas non plus.

Les adeptes de La Doña assurent que c’était vraiment merveilleux que l’amour de ces personnages ait traversé l’écran et comme dans l’histoire, La Chule et David Zepeda vivent une histoire d’amour intense.

Malgré les nombreuses rumeurs sur la possibilité d’un amour entre ces acteurs célèbres, aucun d’eux n’a accepté ni nié qu’ils forment un couple. Cependant, Aracely Arámbula et David Zepeda ont partagé des démonstrations d’affection l’un pour l’autre sur les réseaux sociaux. Même à une occasion, l’acteur a partagé des photos à côté de la mère des enfants de Luis Miguel dans lesquelles ils ont tous deux l’air très heureux.

La belle aux yeux verts a déclaré à certaines occasions qu’elle restait célibataire et très active, puisqu’elle travaille pour ses enfants Miguel et Daniel, qui sont le fruit de sa relation intense avec Luis Miguel.

Aracely Arámbula a mené une longue bataille contre El Sol de México, car elle assure qu’elle ne soutient pas ses enfants et ne se soucie pas de leur bien-être.

À une occasion, un représentant de l’interprète de Under the Table a assuré que tout avait été résolu et que le chanteur se conformait à l’entretien de ses petits enfants; Cependant, La Chule a totalement nié cela, mais a décidé de ne pas donner plus de détails.

Ce qui est devenu le titre de l’actualité à différents moments, c’est l’incroyable ressemblance des enfants de la belle actrice avec leur père, beaucoup se souviennent du petit Luis Miguel, et ils ont même des regards similaires.

On a beaucoup parlé d’Aracely Arámbula ayant un contrat de confidentialité avec Luis Miguel, elle ne pouvait donc rien raconter sur ce qui s’était passé à côté de la star de la musique.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

D’autre part, la plus récente petite amie d’El Sol assure que personne ne lui dit quoi dire et qu’elle n’a aucun contrat, contrairement à ses anciens partenaires, elle est donc libre de dire ce qu’elle veut de sa relation avec Luis. Miguel.

Actuellement, Luis Miguel Il est à l’avant-garde grâce à sa série biographique, Luis Miguel La Serie, qu’il a portée à l’écran avec Netflix et avec Diego Boneta.

L’histoire aborde depuis le début d’El Sol de México, comment il est venu au Mexique et est devenu célèbre et l’inconnu de la disparition de sa mère, Marcela Basteri.

Aracely Arámbula a été interrogée sur ce qui apparaîtra de son histoire dans la série de son ex; Cependant, elle s’est assurée qu’elle n’autorise pas son apparition ou celle de ses jeunes enfants dans ladite histoire, se pourrait-il qu’ils sautent ce chapitre important de sa vie?