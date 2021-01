Rompre sa promesse, Maribel Guardia n’a pas gardé ses distances avec sa mère | INSTAGRAM

Après avoir passé des mois en détention à cause du grave problème de santé auquel elle a été confrontée toute l’année dernière et de ce qui s’y passe, et après avoir été testée positive pour la maladie, même le fait qu’elle infecte son mari, Maribel Guardia a finalement pu se rendre dans son Costa Rica natal pour retrouver sa mère après un an sans pouvoir la voir.

Bien sûr, depuis que l’actrice costaricienne a notifié dans le réseaux sociaux En ce qui concerne son projet de voyager pour voir sa mère bien-aimée, il a mentionné que, bien qu’il se sentait déjà bien et ait été testé négatif pour le virus, il respecterait également toutes les restrictions sanitaires pour empêcher la propagation de la maladie.

Donc pour sa part, je mentionne que je ne serais pas dans mes bras et ne m’embrasserais sa mère, bien qu’il ait récupéré à cent pour cent, il l’a assuré dans un message de son profil officiel sur Instagram, lorsqu’il a dit au revoir à ses vacances de fin d’année.

Il a également déclaré qu’il entreprendrait ledit voyage pour rendre visite à sa mère, dans lequel il a demandé au public de continuer à garder ses distances, et en tenant compte de toutes les mesures préventives dans la situation actuelle de santé mondiale.

«Avec ça je dis au revoir à la plage, quand ils m’ont dit que j’avais C0VID j’ai pensé au pire, et c’est qu’en vérité à ce moment-là tu ne sais pas ce qui va arriver à ta vie. Prenez bien soin de vous », a commencé la pièce de divertissement de Maribel.

«Enfin je vais aller à #costarica voir ma mère, et bien que je sois déjà négative, je ne vais pas l’embrasser ni la serrer dans mes bras tant qu’elle ne sera pas vaccinée», a souligné l’actrice dans sa publication.

Pourtant, tout a commencé puisque, avec une autre publication de son profil, la belle conductrice a montré que lors de ce voyage qu’elle a effectué, c’est le contraire de ce qu’elle avait indiqué précédemment.

Depuis sur la photo qu’elle a partagée de ses retrouvailles, où l’émotion d’être à nouveau proche d’elle pourrait lui faire oublier les mots qu’elle a écrits sur la prise en charge du virus, et elle semble étreindre sa mère.

De même, au bas de la publication, Maribel a écrit le message suivant: «Après un an que je revois ma mère, Dieu m’a donné cette licence pour pouvoir la serrer dans ses bras et profiter de sa magie, de son amour et de ses conseils. Mon professeur de vie et mon meilleur ami. Je vous envoie des bénédictions au loin. “

Ce fait a amené ses millions d’adeptes sur les réseaux à écrire des centaines de commentaires où ils l’accusaient de ne pas respecter ses propres propos, de plus, plusieurs autres ont souligné que c’était quelque chose de très irresponsable de sa part.

Mais il y avait aussi ceux qui la comprenaient et disaient qu’à sa place, ils auraient fait la même chose, car de la même manière elle était déjà négative et il n’y a aucun moyen d’avoir infecté sa famille bien-aimée, couplée au fait qu’elle a passé toute l’année sans avoir sa mère autour. , Ils lui ont même envoyé des câlins à distance et de nombreuses salutations, car ses fans sont heureux de la voir très heureuse en compagnie de sa mère, et aussi, ils ont rempli la boîte de commentaires avec une énorme quantité d’émojis cœur rouge, symbolisant l’énorme affection qui ils l’ont.

Il convient de rappeler que l’artiste bien-aimée et célèbre a toujours déclaré que sa sœur aînée, Vilma Chacón, était sa deuxième mère, car dès son plus jeune âge, elle était chargée de l’élever après leur orphelinat lorsque leur mère a perdu la vie alors que Maribel était à peine neuf ans.