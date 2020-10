L’acteur pornographique Ron Jeremy sera jugé pour plus de 30 chefs d’accusation de viol et de crimes sexuels après que le bureau du procureur de Los Angeles (États-Unis) a ajouté mercredi les plaintes de sept nouvelles femmes à son vaste casier judiciaire.

Entre les chefs d’accusation précédents et les nouveaux, le parquet a rassemblé plus de 30 crimes présumés, dont certains contre des mineurs, pour lesquels, s’il était reconnu coupable, la peine de prison dépasserait 330 ans pour Jeremy, qui avec son surnom de «Le Hedgehog »a été l’une des plus grandes stars de l’industrie du porno.

Les crimes allégués comprennent l’agression sexuelle d’une jeune fille de 15 ans alors qu’elle dormait ou inconsciente, et une autre agression contre une fille qui, lorsqu’elle aurait été commise, était âgée de 17 ans.

L’âge des femmes qui ont dénoncé l’acteur varie de 15 à 45 ans pour des événements datant de 1996 à début 2020.

L’accusé fait face à onze crimes de viol, huit d’agression sexuelle, six de copulation orale forcée et une liste de pratiques menées avec violence dans des lieux publics et privés.

Jeremy, 67 ans, est une figure puissante de l’industrie du cinéma pour adultes qui présente même un documentaire sur sa vie réalisé par Scott J. Gill et intitulé Porn Star: The Legend of Ron Jeremy.

Source: Cependant