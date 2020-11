Ron Perlman se sentirait «à nouveau jeune» après avoir emménagé avec sa petite amie de 47 ans, Allison Dunbar. Perlman et sa femme, Opal Stone, se sont séparés en mai 2019 après 38 ans de mariage. Maintenant, des sources proches de Perlman, 70 ans, ont déclaré au Sun qu’il était un nouvel homme avec Dunbar.

Les initiés ont dit que Perlman est “follement amoureux” de Dunbar et que leur romance s’est construite lentement à partir d’une base d’amitié. Ils ont également déclaré que la couverture de la presse et les spéculations des fans sur leur relation blessaient à la fois Perlman et Dunbar, mais ils sont devenus plus proches que jamais pendant le verrouillage de la pandémie de coronavirus. “De nos jours, Ron est comme un homme nouveau. Avant de se fermer, Allison et lui ont commencé à prendre des cours de tango et de valse, il s’entraîne plus, mange sainement et boit même des smoothies verts”, ont-ils dit.

“Il dit qu’Allison le fait se sentir plus jeune et qu’ils ne se soucient pas du tout de l’écart d’âge, quiconque traîne avec eux pense qu’ils sont parfaits”, a poursuivi la source. “Ils ne sont pas officiellement fiancés, mais ils ont parlé de leur avenir et sont follement amoureux, ils veulent passer le reste de leur vie ensemble.”

Quant à Stone, la source a déclaré que Perlman “n’a que de l’amour et du respect pour Opal et est très proche de ses enfants, mais c’est une situation compliquée. Si vous tombez amoureux plus tard dans la vie, ça va être compliqué.” Ils ont reconnu la spéculation selon laquelle Dunbar avait «volé» Perlman à Stone et à sa famille, mais ont déclaré que ce n’était pas exact.

“Ce fut une route difficile pour Ron et Allison, ils étaient de grands amis avant de devenir romantiques”, a déclaré l’initié. «Quand des histoires ont été racontées à propos de leur union, elle a été qualifiée de voleuse d’hommes, ce qui n’était pas le cas. Parfois, les gens prennent des décisions dans leur mariage, mais ce n’est pas officiel depuis longtemps. C’était douloureux pour tout le monde comme personne ne le savait. la vérité.”

Perlman et Dunbar se sont rencontrés en 2018, lorsqu’ils ont filmé ensemble l’émission télévisée StartUp. La source a déclaré qu’ils n’étaient que des amis pour commencer et qu’ils ont continué à sortir après la fin du spectacle, alors que le mariage de Perlman se détériorait. Stone a demandé le divorce au printemps dernier en invoquant des «différences irréconciliables».

«Ils ont commencé à sortir ensemble plus tard et pendant le COVID, ils ont emménagé ensemble à Pasadena», a déclaré la source. “Il y a une vulnérabilité entre eux qui est vraiment magnifique et ce fut une folle surprise pour eux deux, ils ne cherchaient pas à tomber amoureux. Ron a cette réputation d’être un homme grandiose, le roi de la jungle, vous le voyez crier et crier sur Twitter tout le temps à propos de Trump, mais c’est parce que c’est une personne qui se sent extrêmement profondément. “

Perlman et Dunbar profiteraient apparemment de leur temps ensemble malgré la couverture médiatique. Ces jours-ci, ils gardent leur romance hors des projecteurs autant que possible.