En revenant à ma carrière, je suis toujours très reconnaissant de mon expérience avec Barcelone et certains des joueurs avec lesquels j’ai joué. J’ai grandi à Barcelone, mais mon chemin pour jouer pour la première équipe n’était pas aussi simple que beaucoup de diplômés de La Masia qu’ils ont eues sont passés par les rangs.

Quand j’ai rejoint, Ronaldinho était comme une rock star: il était le meilleur joueur du monde, sur toutes les publicités et avait des fans qui faisaient la queue pour son autographe. Sa personnalité a rapidement rayonné dans le club et à certains égards, il a changé la mentalité de Barcelone.

Les Catalans peuvent culturellement avoir une vision négative, en particulier en ce qui concerne le football – par exemple, si Barcelone gagnait confortablement mais acceptait ensuite de faire 4-1, les fans seraient plus inquiets d’un retour que d’espoir de marquer un cinquième but. Ronaldinho a changé cela pour toujours avec son sourire et sa danse après les buts; sa présence était contagieuse et du coup le Barça est devenu vainqueur avec lui.

Ronny était de la pure magie! En tant que joueur, il est le meilleur que j’aie jamais vu. Il a eu une première touche brillante, sa qualité dans le dernier tiers et sa puissance à courir avec le ballon était à couper le souffle.

L’un de mes souvenirs préférés de mon séjour à Barcelone concernait un but insensé avec Ronaldinho pendant l’entraînement. J’étais celui qui a marqué le but, mais je n’en savais pas trop.

Nous étions dans la même équipe dans l’un de nos matchs frénétiques à cinq à la fin de l’entraînement. Ronaldinho avait la possession sur la gauche face au but et je courais à travers le centre vers le but. Sans regarder, Ronaldinho lança le ballon vers le haut et avec l’extérieur de sa botte il le fit voler vers moi.

Le ballon a frappé ma poitrine et est entré dans le but. Il a marqué en utilisant moi, comme si j’étais un backboard au basket. Ensuite, il a juste dit: “Grand but Andrea!” avec un sourire sur son visage. Je n’oublierai jamais ce moment, il était si habile et avait une vision comme je n’avais jamais vu auparavant. C’était le meilleur joueur avec lequel j’ai joué.

En dépit d’être local à Barcelone, mon chemin pour jouer pour eux était plus difficile que la plupart. J’ai passé une grande partie de ma carrière de jeunesse avec l’Espanyol, mais j’ai été lâché pour être trop petit. Après l’Espanyol, j’ai joué pour une autre équipe locale à Barcelone où je me suis rapidement développé physiquement avant d’être repéré par Alavés à 16 ans.

La configuration à Alavés était fantastique, ils avaient joué dans l’UefaCup (Ligue Europa) la saison précédente et le club était très bien géré. Après une saison dans l’équipe des moins de 18 ans, j’ai rejoint l’équipe première, qui venait d’être reléguée en Liga Santander. A 17 ans, j’ai fait mes débuts et signé mon premier contrat professionnel. Être libéré par l’Espanyol a été difficile mais il s’est avéré que j’avais pris un pas en arrière et deux en avant.

Après deux saisons, nous avons été promus de nouveau en Liga et j’avais des offres pour partir définitivement. La saison avant l’arrivée d’un nouveau propriétaire au club, après m’avoir regardé à l’entraînement, il a bloqué tous les transferts permanents qui étaient sur la table.

À la fin du mercato, il a finalement accepté de me laisser partir en prêt mais toutes les options que j’avais au début de l’été étaient maintenant parties. Heureusement, il se trouve que Barcelone avait besoin d’une gauche-

milieu offensif à pied pour leur équipe «B», et une fois qu’ils étaient intéressés, c’était une décision facile à prendre.

Tout le monde se souvient de leur premier jour d’entraînement avec un nouveau club et pour Barcelone, c’était mémorable pour deux raisons: d’abord, j’ai dû me couper les cheveux, car je n’avais pas le droit de porter un bandeau. Deuxièmement, la qualité technique de tous les joueurs s’est démarquée: tout le monde était irréel, même les gardiens de but.

J’ai en grande partie attribué le haut niveau de qualité technique aux méthodes d’entraînement de Barcelone dès mon plus jeune âge. Toutes leurs équipes jouent de la même manière de cinq ans à la première équipe, donc la méthodologie est la même tout au long et seul l’entraîneur change.

Notre entraînement était entièrement basé sur la possession. Nous avons bouclé un tour de terrain, puis nous nous sommes dirigés directement vers Rondos, un jeu basé sur la possession avec un grand cercle de joueurs gardant le ballon à l’écart de deux joueurs au milieu.

Chaque jour, nous passions 30 à 40 minutes de formation sur Rondos et c’était très intensif. Si vous perdiez le ballon, c’était comme un enfer car il était si difficile de sortir de ce cercle. Tout le monde a pris cela très au sérieux, et à cause de cela, il fallait être concentré et ne jamais vouloir donner le ballon.

Au cours de ma carrière, j’ai joué pour Swansea, Brighton et Blackpool et nous utilisions l’exercice Rondo, mais cela n’a jamais été pris aussi au sérieux qu’au Barça; c’était plus un exercice d’échauffement.

Mais c’est un exercice technique très important car il forme les joueurs sur plusieurs attributs importants tels que la position de leur corps pour recevoir le ballon et la qualité de la passe, et cela devient un exercice tactique pour les deux au milieu car ils doivent être organisés. pour le reconquérir.

S’entraîner à Barcelone consistait à prendre soin du ballon, à en prendre soin et à ne jamais s’en débarrasser. C’était interdit. Vous devez bien traiter le ballon car c’est votre meilleur ami.

Cette philosophie a jeté les bases du succès qui est venu bientôt. Frank Rijkaard était l’entraîneur de la première équipe à l’époque, et il était décontracté mais très respecté par les joueurs. Il a agi comme une figure paternelle pour certaines des stars comme Ronaldinho, Samuel Eto’o et Deco.

Son époque a été extrêmement réussie: Barcelone a remporté la ligue et la Ligue des champions lors de ma première saison et, je dois dire que j’ai également remporté la ligue, car j’ai joué dans la Liga en 2006!