R

ory McIlroy dit qu’il espère amener un état d’esprit détendu du Masters de cette année à huis clos au tournoi du printemps prochain – que les clients soient ou non revenus à Augusta.

La veste verte reste insaisissable pour McIlroy, qui a terminé cinquième à égalité, neuf coups derrière Dustin Johnson alors que l’Américain remportait sa première victoire aux Masters dimanche.

Les espoirs de l’Irlandais du Nord de terminer un grand chelem en carrière avec le seul grand manquant de sa collection ont été presque terminés par un triplé de plus de 75 ans au premier tour, mais il s’est superbement rallié au cours des trois jours suivants, le premier à faire la coupe et puis pour finir 11 sous la normale.

Le tournoi de cette année ayant été reporté de son créneau habituel d’avril en raison de la pandémie de coronavirus, la prochaine opportunité de McIlroy n’est que dans quelques mois et le joueur de 31 ans est déterminé à tirer les leçons de cette semaine dans cet événement.

en relation

“[It was] définitivement plus détendu, certainement pas autant d’anxiété ou de stress », a-t-il déclaré à propos de l’atmosphère sans fans présents cette semaine.

“Je pense que ça a été plus facile parce que je rentre à la maison après avoir joué et que mon attention est complètement tournée vers autre chose, ce n’est pas vraiment sur le golf, je peux m’asseoir là et jouer avec ma fille et me débarrasser complètement de ça.

«C’est un peu plus détendu et j’aime un peu mieux cette ambiance.

“J’espère que nous reviendrons aux Masters normaux dans quelques mois, mais je vais essayer d’adopter cette approche.”