Rosa, Jennifer López devient un ange pour Instagram | AP

Comme un ange !, mais qui surpasse le coquin, Jennifer López a été montrée à ses followers sur Instagram.

La belle fiancée de Alex Rodriguez elle s’est transformée en un joli ange rose séduisant pour poser pour la caméra et ravir les internautes.

La belle protagoniste de Marry Me, Jennifer López a partagé trois photographies dans lesquelles elle a l’air assez angélique et ses belles jambes galbées sont devenues des protagonistes sur Instagram.

Cela peut vous intéresser: Marry Me, avec Jennifer Lopez et Maluma Il est retardé!

JLo vêtue d’un body rose qui a montré sa belle silhouette et l’a complétée avec d’énormes manches pleines de plumes qui ressemblaient à de vraies ailes d’ange, des baskets assorties et ses cheveux raides ont réalisé la tenue parfaite.

Dans deux des images, la fiancée de l’ancien joueur de baseball Alex Rodríguez a posé en position accroupie, tandis que dans la dernière elle est debout et nous permet d’apprécier ses belles jambes.

La publication réalisée sur le compte Instagram officiel de Jennifer Lopez le 15 avril, il a eu plus de 1 million 900 mille réactions sur le célèbre réseau social. Les commentaires positifs, les cœurs, les bisous et autres n’ont pas attendu.

Avec ces images, la chanteuse et l’actrice ont célébré l’amour et les ont accompagnées d’un message avec lequel elle a envoyé beaucoup d’amour à ses disciples.

Actuellement, les adeptes de Bronx Diva et Maluma sont plus qu’heureux, ceci après la date de sortie de épouse-moi, le film dans lequel les deux jouent.

L’actrice a partagé sur son compte Instagram qu’il y aura effectivement un retard du fait de l’actuel Covid-19 et que le 14 mai 2021 sera la date de sortie du film que ses followers et ceux du Pretty Boy attendent avec impatience.

Depuis avant que la pandémie actuelle de coronavirus ne se propage dans le monde, Marry Me était déjà enregistrée, donc heureusement, son retard n’a pas été trop long.

Beaucoup ont été consternés lorsque des images de l’interprète de Felices los 4 ont commencé à émerger sur un ton très romantique avec Jalo; Cependant, tout est devenu plus que clair lorsqu’il a été révélé que les deux filmaient cette comédie romantique.

Bien que beaucoup espèrent voir beaucoup d’amour dans Marry Me, il y a ceux qui disent que c’est plutôt une histoire de chagrin car le protagoniste (Maluma) qui est un chanteur à succès refuse d’épouser sa fiancée (Jennifer Lopez).

Les fans des deux stars de la musique étaient plus que impatients de connaître la date à laquelle ils verront enfin les deux célébrités plus amoureuses que jamais.

Ce qui a vraiment surpris beaucoup, c’est la prédiction de Mhoni Seer concernant ces célébrités. Le Cubain a assuré que l’amour traversait l’écran et que Maluma et Jennifer López étaient bien plus que des amis.

Mhoni Seer a assuré que le Pretty Boy était fasciné par le Bronx Diva et qu’il va généralement gros, alors il a commencé à la courtiser.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Les tentatives de Maluma, assure-t-il, n’ont pas été vaines et les stars sont déjà amantes, dit Mhoni Vidente.

Le célèbre clairvoyant a souligné que les deux célébrités sont en communication constante via WhatsApp et qu’il y a beaucoup de chimie entre elles.

Pour montrer la chimie entre les acteurs, Mhoni Vidente a souligné sa vidéo à succès Pa-ti-solitaire qu’ils ont fait en collaboration en joignant deux chansons dans la même vidéo.

Le célèbre Cubain a souligné que ce clip rend plus que clair toute la chimie qui existe entre Jennifer López et Maluma et à quel point il est tombé amoureux de la star du Bronx.