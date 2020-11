Rosalia inspire-t-elle Lizbeth Rodríguez? semble avoir copié le style | Instagram

Connue sous le nom de “La Rosalía”, la chanteur Le catalan est devenu une célébrité grâce aux paroles de ses chansons et à son style unique, qui semble avoir inspiré d’autres personnalités d’Internet telles que youtuber Lizbeth Rodríguez, qui aurait copié précisément son style, même si une question se pose également, est-ce qu’elle défie la belle espagnole?

Depuis le début de sa carrière, Rosalía l’a fait du bon pied, chacune des collaborations ainsi que ses chansons ont été succès après succès, tant a été sa popularité que le phénomène de “La Rosalía” continue en force, pendant des mois son nom et sa musique étaient présents sur tous les réseaux sociaux.

Quelque chose qui l’a également caractérisée en plus de sa musique, c’est le style incomparable de Rosalia car ses vêtements sont vraiment accrocheurs comme ses ongles, qui ont été récemment comparés au “Bichota” colombien et aussi à un chanteur Karol G, dont on dit qu’elle a copié le style de l’interprète de “Bagdad” parce qu’elle aussi Il les portait assez frappants, mais il n’y a pas de comparaison car les deux styles sont totalement différents.

Cela nous a rapidement conduit à l’une des célébrités mexicaines les plus controversées sur les réseaux sociaux et la télévision. Lizbeth Rodriguez, qui a commencé sa carrière en travaillant dans la société Badabun, même si c’est plutôt là où elle a commencé à se faire connaître grâce au programme qu’elle a dirigé intitulé «Exposer les infidèles».

Si vous connaissez un peu la carrière de Lizbeth Rodríguez, vous saurez qu’elle est fascinée par la prise de séances photo, même si à certaines occasions on sait que la personne ne dirige pas la séance mais plutôt le photographe, il est possible qu’on lui ait demandé d’effectuer une certaine pose avec laquelle aujourd’hui aujourd’hui, nous la comparons à Rosalía.

Cela fais trois jours Lizbeth Rodriguez a partagé une photo vêtue d’une robe vert pomme, dans laquelle elle était accompagnée d’une phrase d’Emiliano Zapata, quelque chose qui a attiré l’attention était qu’elle portait un gerbera orange intense un type de fleur avec de nombreux pétales est quelque chose de commun mais très beau, correspondant avec cette fleur, il peignit ses lèvres du même ton.

Ce que certains internautes ont immédiatement réalisé, c’est que Rosalia Il a une photographie très similaire, contrairement au fait que sa fleur est rose et qu’elle soit également d’une autre variété, cette image a été partagée pour la promotion de ses vêtements en collaboration avec Pull & Bear.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO DE ROSALÍA, CLIQUEZ ICI.

Rosalía, comme toujours, donne de quoi parler, soit à cause de sa musique, soit à cause des projets et collaborations auxquels elle participe et auxquels elle ne participe pas aussi, comme la chanson la plus récente de son ex-partenaire qui, dit-on, n’a pas oublié et continue de s’en inspirer pour ses mélodies, ou simplement essayer d’attirer l’attention et de s’accrocher à la renommée de la chanteuse, qu’en pensez-vous?

Bien que cela ait pu être une coïncidence dans laquelle les deux coïncidaient avec l’image, il y a ceux qui affirment que Lizbeth Rodríguez imite la belle catalane, ce qui ne serait pas une surprise car l’interprète de “Dis mon nom” est une source d’inspiration de millions.

Lizbeth Rodríguez, pour sa part, est une jeune femme qui a réussi à se frayer un chemin dans le show business plus que tout, pour avoir été impliquée dans plusieurs polémiques dont elle a beaucoup donné à parler, surtout lorsqu’elle a également dévoilé quelques célébrités, son nom Il a été associé à trois grands youtubeurs: Luisito comunica, Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja.

Bien que certains internautes lui reprochent constamment de prétendre ne pas avoir de contenu intéressant à partager, Lizbeth Rodríguez met de côté ces commentaires négatifs et se concentre sur ses projets, il y a quelques semaines elle a participé à un projet intéressant appelé “Barak el Experimento” aux côtés de Celia Lora et d’autres personnalités du divertissement, youtubeurs mexicains.

