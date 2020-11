Rosalía montre ses dents en or façon Harry Potter | .

Rosalía Vila Tobella internationalement connue sous le nom de Rosalia est une chanteuse, compositrice, productrice et actrice espagnole, qui a captivé des millions de personnes avec les paroles de ses chansons, à cette occasion elle a surpris ses fans en portant des costumes, dont celui de Harry Potter et en même temps elle a montré une dentition curieuse. or.

La chanteuse de 27 ans d’origine espagnole est devenue une célébrité de la musique latine et grâce à son talent, elle a remporté en peu de temps plusieurs prix dont un Grammy, un Billboard “Woman in music”, plusieurs Grammys latins et autres.

Grâce à sa popularité Rosalia a soulevé la musique latine, le flamenco, le reggaeton, la pop latine et le rythme et le blues latins, plusieurs chanteurs ont eu le plaisir de collaborer avec elle et d’avoir de grandes collaborations l’une des plus connues était aux côtés de J Balvin avec le single intitulé ” Avec hauteur “.

Il s’est également caractérisé par une personnalité magique et simple, c’est ce que vous faites le plus a plu à ses fans de l’interprète de “Malamente”.

En parlant de sa publication à travers ses histoires sur Instagram, il est curieux de la voir exhiber ce type de prothèse car ce n’est pas la première fois qu’elle le fait et elle n’est pas la première artiste à les utiliser, il semble que ce soit une mode qui a émergé depuis longtemps. moment où des célébrités ou des personnes qui avaient la possibilité de payer pour ce type de travaux en profitaient, pour avoir une sorte de prothèse en or ou également incrustée de diamants.

Rosalia Elle a toujours été caractérisée par être une chanteuse qui a un style plutôt folklorique, extraverti et surtout frappant, que ce soit avec ses vêtements, ses ongles, et même tout autre type d’accessoires qu’elle utilise habituellement accompagnés d’un vêtement, cela la caractérise assez donc voir ses crocs en or n’est pas une surprise pour ses disciples.

On pourrait même dire qu’il impose la mode en le faisant, peut-être que bientôt nous verrons une grande partie de ses millions de fans utiliser des crocs d’or, dans les vidéos, il apparaît également dans un centre commercial en essayant divers chapeaux et articles d’Halloween, y compris des lunettes dans le style de Harry Potier.

Quelque chose que nous avons aussi beaucoup remarqué qui m’interprète comme “je pense à toi” est qu’il a perdu beaucoup de poids, bien qu’il n’ait jamais été quelqu’un en surpoids, vous pouvez remarquer beaucoup le changement physique qu’il a eu pendant ces mois, récemment vous pouvez le voir avec une silhouette plus mince et plus mince qui attire beaucoup d’attention.

Récemment, le nom de Rosalia C’est devenu une tendance sur Twitter, en raison du fait que son ex-partenaire, la chanteuse de C Tangana, qui a sorti une nouvelle chanson, dans laquelle beaucoup ont fait référence au fait qu’elle était dédiée à Rosalía, notamment parce qu’une jeune femme identique à elle apparaît dans l’une des scènes Cela a été immédiat et ils ont commencé à analyser le clip vidéo dans lequel ils ont révélé des références qui pour beaucoup étaient plus qu’évidentes et indirectes dirigées vers le chanteur espagnol.

C. Tangana a été très critiqué car ce n’est pas la première chanson qu’il a publiée en relation avec Rosalía, mais apparemment toutes les chansons qu’il a promues cette année font référence à la chanson espagnole.

Malgré cela, Rosalía n’a émis aucun commentaire et ne s’est pas exprimée à cet égard, il ne fait aucun doute qu’il est clair qui pourrait oublier son ex.

En plus du fait que Rosalía a une carrière réussie, il semble que l’amour soit arrivé à sa porte, de certaines publications qu’elle a faites sur son propre Instagram à côté d’un bouquet de roses, nous sommes heureux de savoir que la belle et captivante chanteuse espagnole a retrouvé l’amour, dans le cas clair que c’est parce qu’il n’a fait aucun commentaire.

