Rosalía révèle l’un de ses secrets les plus grands et les mieux gardés | .

Il ne fait aucun doute que le chanteur et compositeur espagnol Rosalia C’est une fille réservée dans une certaine mesure, cependant, grâce à une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, nous avons pu découvrir l’un de ses aînés secrets.

La chanteuse Rosalía a récemment partagé une vidéo amusante sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle révèle que tous les genres musicaux ne sont pas aussi bons pour elle, car il y en a un qui lui résiste particulièrement.

A travers ses histoires sur le réseau social Instagram, la belle chanteuse a partagé une vidéo où elle chante une chanson qui à la surprise de peut-être tout le monde, elle ne le savait pas et n’avait même pas de rythme, ce qui a sûrement déçu beaucoup.

Sans aucun doute Rosalia C’est devenu un phénomène musical mondial et en fait la chanteuse de Sant Esteve Sesrovires a réussi à devenir la première femme à le faire depuis que Shakira l’a fait en 2006 et, avant, aucun autre solo.

Selon le site Vulture, c’est la pop star du flamenco, tandis que le magazine Rolling Stone considère que ‘El mal quiero’, son deuxième album studio:

C’est une fusion impressionnante de flamenco old-school et d’une production électronique hyper-moderne ». Dans tous les cas, elle est considérée comme une artiste totale.

Rosalía Vila Tobella, connue simplement sous le nom de La Rosalía ou Rosalía, en plus d’être chanteuse, est également une compositrice, productrice et actrice qui, grâce à son succès, a reçu deux Latin Grammy Awards pour “Malamente” et cinq pour son deuxième album ” The evil wanting », qui a réussi à faire d’elle l’artiste espagnole la plus récompensée de l’Académie latine des arts et des sciences de l’enregistrement pour une seule œuvre, et deux MTV Video Music Awards.

En fait, comme si cela ne suffisait pas, le 26 janvier 2020, il a reçu le Grammy Award du meilleur album de rock latin, urbain ou alternatif de la ville de Los Angeles, étant également la première personne de l’histoire à être nominée pour un Grammy. Meilleur nouvel artiste avec un premier album en espagnol.

Il est à noter que son intérêt pour la musique est né de la main de son père, qui l’a encouragée à chanter alors qu’elle n’avait que sept ans.

C’est ainsi que jusqu’à l’âge de dix ans, il débute sa formation musicale, se concentrant entièrement dessus trois ans plus tard.

Il s’est préparé à ses études supérieures au Taller de Músics et a ensuite été transféré à l’Escuela Superior de Música de Cataluña, où il a reçu des cours de Chiqui de La Línea, un professeur de flamenco qui n’acceptait qu’un élève par an.

La chanteuse est apparue dans l’émission télévisée espagnole de dépisteurs de talents “Tú si que vales” en 2008, bien qu’elle n’ait pas été sélectionnée.

Plus tard, il a travaillé en duo avec Juan Gómez “Chicuelo” au Festival international du film de Panama en 2013 et au Festival Grec de Barcelone pour l’œuvre de danse contemporaine De Carmen et la même année, il a participé à l’Association of Performing Arts Professionals (APAP) Conférence à New York et, plus tard, a été la voix soliste dans le travail d’aboutissement de l’Année Espriu 2014 au Palacio de la Música.

Il est important de mentionner que Rosalia mélange le flamenco traditionnel avec des styles modernes tels que pop, trap, hip hop, musique électronique, copla et musique expérimentale, et peut être classé comme nouveau flamenco, flamenco-pop, flamenco-trap, pop expérimentale, worldbeat et la musique électronique.

En fait, Joan Luna, rédactrice en chef du magazine Mondosonoro, le décrit comme une pop traditionnelle avec une influence urbaine.

Après son succès avec l’album El mal quiero, il a sorti des singles avec des artistes reconnus de la scène musicale latine comme Ozuna ou J Balvin, avec un son moins expérimental, plus orienté vers la pop latine et le reggaeton.

