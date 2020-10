C’est à nouveau “The Dress”! Billie Eilish a posté une photo de ses nouvelles baskets Nike Air et elle jure qu’elles sont vertes et blanches. Cependant, son père et plusieurs de ses fans ne sont pas d’accord en pensant qu’ils sont roses et blancs. La chanteuse s’est rendue sur Instagram pour montrer ses nouvelles chaussures et a plaisanté avec ses fans en disant qu’ils voyaient que tout était faux.

“Pas vous qui dites qu’ils sont roses et blancs aussi”, a-t-elle sous-titré une vidéo selon E! de son visage choqué après avoir dit aux fans que son père affirmait qu’ils étaient «roses et blancs». Plus tard, elle a plaisanté: “Je ne sais pas ce qui vous est arrivé dans votre putain d’enfance, mais rose et blanc?!?” Cependant, alors que sur une photo, ils avaient l’air rose et blanc, elle en a pris une autre où ils avaient l’air menthe et blanc.

Naturellement, cela a remué le pot pour le débat sur la robe qui a fait la une des journaux il y a cinq ans: était-ce bleu et noir ou blanc et or? Selon Eilish, elle est ferme, elle a raison. «Je ne saurais trop insister là-dessus», a-t-elle légendé dans son histoire Instagram, «C’est bleu et or».

Les fans savent qu’Eilish est franc et récemment, après avoir fait la une des photos de paparazzi, elle remet à nouveau les spectateurs à leur place. Des photos prises de la jeune fille de 18 ans la montraient en dehors de sa tenue baggy habituelle. Au lieu de cela, portez un haut à bretelles spaghetti et un short ample. Depuis son ascension vers la gloire, elle est devenue connue pour couvrir son corps parce qu’elle ne veut pas avoir à faire face à la honte du corps et qu’elle ne veut pas que quiconque se concentre sur son corps, elle préfère qu’ils fassent attention à sa musique. Mais récemment, des body-shamers sont apparus après les photos en surface et Eilish ne s’est pas assis sur la touche.

“En 10 mois, Billie Eilish a développé un corps de maman de vin au milieu des années 30”, a écrit un troll de Twitter. Le 7 octobre, Eilish a répondu aux haters en republiant une vidéo de l’influenceuse Chizi Duru où elle parlait de l’image corporelle. “Vous devez tous commencer à normaliser de vrais corps”, dit Duru dans le clip, ajoutant: “Tout le monde n’a pas de chariot derrière eux. Les tripes sont normales. Les seins s’affaissent, surtout après l’allaitement. Instagram n’est pas réel.” Duru a ensuite répondu au fait qu’Eilish a republié sa vidéo en disant: “Je sais pourquoi elle a republié … parce que littéralement tout le monde ne se ressemble pas et les médias sociaux ont vraiment déformé ce que nous croyons être un corps normal. Par exemple, s’il vous plaît, partez (Eilish) seul.”