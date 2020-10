Le rouge est maintenant combiné avec le rose. Cette combinaison de couleurs arrive prête à détrôner le noir et blanc

Historiquement, c’était un blasphème chromatique. Mais les marques de luxe l’ont imposé et les célèbres l’ont adopté comme Gal Gadot au Festival international du film de Palms Springs.

Fuchsia et rouge, la combinaison qu’il préférait Sarah Jessica Parker pour aller au ‘Late Show with David Letterman’

Taylor Swift dans un micro top rouge et une jupe fuchsia aux 58e Grammy Awards.

Dans une robe de style kimono en satin, avec un corsage fuchsia avec un nœud et une jupe rouge qui arborait une large fente, la chanteuse Christina Aguilera Il a porté la version la plus moderne et futuriste du kimono classique Mulan.

L’actrice Emma Stone vêtue d’un costume Louis Vuitton, elle a opté pour l’une des formules de garde-robe les plus compliquées: allier le rouge et le rose. Le blazer en satin bordeaux est cintré à la taille avec un nœud rose vif qui a fait du look de Stone l’un des paris les plus originaux qui ont foulé le tapis rouge aux Oscars 2018

Mandy Moore Elle est allée aux Emmys dans une robe dessinée par Brandon Maxwell. Celui-ci portait les deux nuances qui stylisaient la silhouette de l’actrice.

Pour l’after party, Mandy il a modifié sa tenue, mais a gardé les couleurs

Marisa Tomei espérait attirer l’attention des photographes lors des Emmy Awards en combinant le rose et le rouge, avec un design asymétrique Ralph & Russo

Lupita Nyong’o nous a montré comment combiner le rose et le rouge sans patiner dans la tentative. L’actrice a captivé tous les regards dans la Big Apple avec le look le plus coloré et le plus printanier. Elle a choisi une robe en maille rose, rouge et blanche à rayures, signée Prabal Gurung.

Le design rouge et rose de Susan Kelechi Watson signé par Badgley Mischka

Taraji P. Henson dans une robe qui confirme que le rose et le rouge sont la combinaison idéale pour un tapis rouge (ou violet)

Fonctionnalités REX / Shutterstock / The Grosby Group

Croisière Suri avec un masque rose et un portefeuille rouge. Cette tendance s’applique également aux accessoires!

Rouge et rose en version naïve: encore une fois, le jeu est dans les accessoires et les imprimés, comme il le fait Naomi Watts.

Les hommes rejoignent également la tendance. L’acteur Fleabag Andrew Scott dans un costume croisé rouge avec une chemise magenta pour les Critics ‘Choice Awards

Tyler le créateur Gagnant d’un Grammy dans un t-shirt rayé rose et rouge