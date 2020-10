Rose McGowan a clarifié ses commentaires sur le redémarrage de Charmed, après avoir été appelée par la star Sarah Jeffery. Cette semaine, Jeffrey s’est rendu sur Twitter pour blâmer McGowan et sa compatriote star originale de Charmed, Holly Marie Combs, pour avoir «rabaissé» les femmes de couleur avec des commentaires sur le redémarrage dans une vidéo qui a fait surface en ligne. McGowan pourrait être entendu dire que la série “craint” pendant que Combs riait.

Maintenant, McGowan se défend en disant qu’elle “n’avait honnêtement aucune idée” de qui était Jeffrey jusqu’à ce que les jeunes actrices tweetent parce qu’elle est très “occupée à combattre des monstres et à se battre pour une réinitialisation culturelle massive pour remarquer qui est dans le redémarrage”, par un depuis – déclaration supprimée partagée sur Instagram. “Absolument rien à voir avec la course, c’est tout un tronçon que vous avez pris. Je suis plus que content que n’importe quel WOC ait un travail bien rémunéré. Enfer oui à cela. Je suis sûr que vous êtes une grande actrice”, a ajouté McGowan.

@rosemcgowan parce qu’appeler Charmed 2018 «trash» n’était pas assez diviseur, vous postez alors ces réponses irrespectueuses. Vous salissez le message d’autonomisation des femmes que Charmed représente pic.twitter.com/Bq8JEYBRRZ – ᴊᴇʟᴀ ☽⋆ ゜ (@jelevision) 14 octobre 2020

“Mon problème (google it) concerne les dirigeants et les producteurs et [Warner Bros.] négocier en réseau des années de mon travail et de mon nom d’une manière si cynique et évidente – une prise d’argent pour encaisser le nom Charmed “, a-t-elle poursuivi.” Je m’en fiche qu’ils l’ont refait, j’ai des choses bien plus grandes J’ai affaire à. Je ne regarde pas et je ne regarderai pas une émission avec laquelle je ne suis pas d’accord sur le principe. “

McGowan a alors affirmé que sa critique n’avait rien à voir avec son propre ego. “C’est une critique des créateurs (ce sont eux qui devraient être embarrassés) avec peu ou pas d’imagination faisant des comptes sur des années où nous nous cassons le cul pour créer un héritage dont vous profitez également”, a-t-elle expliqué.

1/2 Vous savez, j’ai vu cela plus tôt et je me suis abstenu de dire quoi que ce soit. J’ai pensé qu’il valait mieux les laisser crier dans l’abîme. Mais je veux dire que je trouve triste et franchement pathétique de voir des femmes adultes se comporter de cette façon. https://t.co/MuyZCZjbCp – Sarah Jeffery (@sarahjeffery) 13 octobre 2020

Enfin, elle a déclaré: “Je me soucie du fait qu’Hollywood n’arrêtera pas de faire des remakes qui n’ont pas besoin d’être refaits. C’est une formule qui dure depuis trop longtemps. La médiocrité règne là-bas, pas seulement les sociopathes. Il n’y a ni âme ni cœur dans quelque chose. fait uniquement pour le profit en refusant d’élever et d’innover. Les redémarrages seront toujours l’ombre, les originaux seront toujours le soleil. Je vous souhaite bonne chance. “

Dans ses propres commentaires, Combs s’en est pris à Jeffery, tweetant: “C’est des conneries. Et beaucoup. Clairement. Les gens parlent, excusez-moi de taper, des accusations désobligeantes du caractère d’une personne malgré des preuves accablantes du contraire en raison d’une différence dans les opinions sur une émission de télévision sont tout simplement fausses.