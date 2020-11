UNE

La actrice et militante Rose McGowan a déclaré qu’elle s’était cassé le bras après avoir lu les résultats des élections américaines dans les escaliers.

La militante de Me Too a partagé une photo d’un lit d’hôpital au Mexique la montrant avec son bras gauche dans un plâtre.

“Lire les résultats des élections américaines dans les escaliers = cassure osseuse”, a écrit McGowan dans la légende.

L’ancienne actrice Charmed, 47 ans, a profité de l’occasion pour critiquer le système de santé américain.

Elle a déclaré: «Il en a coûté 250 au Mexique pour ma visite aux urgences, comparé à une facture d’hôpital probable de 10k en Californie pour le même accident.

“Les États-Unis ne sont pas le pays des libres, c’est le pays des surfacturés.”

McGowan a été cinglant à la fois à l’égard de Donald Trump et de Joe Biden, qui sont enfermés dans une élection serrée avec des marges minces comme des rasoirs pour décider du vainqueur.

Écrivant sur Twitter, McGowan a accusé M. Biden et le Parti démocrate de n’avoir «rien fait».

Elle a dit: “Qu’ont fait les démocrates pour résoudre TOUT? Aider les pauvres? Non. Aider les noirs et les bruns? Non. Arrêter la brutalité policière? Non. Aider les mères célibataires? Non. Aider les enfants? Non.

«Vous n’avez rien accompli. RIEN.”

McGowan, l’une des premières actrices à se manifester et à accuser le magnat hollywoodien en disgrâce Harvey Weinstein d’inconduite sexuelle, a précédemment qualifié M. Trump de «maladie».