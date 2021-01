La comédienne Roseanne Barr partage sporadiquement des photos sur Instagram, partageant plus récemment une photo d’elle-même de son jardin à Hawaï le 20 décembre. La photo, comme beaucoup d’autres photos récentes sur la plate-forme, montre une silhouette plus mince pour l’ancienne star de Roseanne. Bien que Barr, 68 ans, ne soit pas active sur Instagram, elle publie régulièrement des vidéos sur YouTube

«Un bouquet de fleurs pour vous», a écrit Barr à côté de la photo d’elle-même en souriant. Elle a également inclus un regard plus attentif sur les fleurs. C’était la première nouvelle photo d’elle-même qu’elle partageait sur Instagram depuis le 19 octobre, lorsqu’elle a publié un selfie avec le hashtag «Vivez longtemps et prospérez». Barr a partagé plusieurs photos montrant sa transformation corporelle tout au long de 2020, dont une où elle a fléchi les bras. Cependant, une photo de juin montrait Barr en train de fumer, à côté de la légende «Prêt pour le week-end».

Barr reste une figure controversée, plus de deux ans après avoir publié un tweet raciste qui lui a valu d’être renvoyée de la renaissance de Roseanne d’ABC. L’émission a été annulée, mais ABC a commandé un spin-off appelé The Conners, qui en est maintenant à sa troisième saison. Au début de la pandémie de coronavirus, elle a partagé une théorie du complot sur le virus lors d’une apparition sur l’émission YouTube de Norm Macdonald, affirmant que le virus faisait partie d’un complot contre les Américains plus âgés.

“Tu sais que je suis folle, alors je parle en tant que folle maintenant”, a déclaré Barr à l’époque. Elle a dit que les gens de Macdonald étaient «forcés d’évoluer» et «qu’ils essayaient simplement de se débarrasser de toute ma génération». Barr a dit qu’il y a des «femmes boomers» qui sont maintenant veuves et «ont hérité de l’argent, alors elles doivent aller là où se trouve l’argent et trouver un moyen de l’obtenir des gens».

Plus récemment, Barr a continué à publier des vidéos sur YouTube, dans lesquelles elle réaffirme son soutien au président Donald Trump et a interviewé d’autres partisans de Trump, dont Scott Baio. Dans sa vidéo la plus récente, elle a déclaré que Trump «aime la Torah», c’est pourquoi il est «imparable». Elle a noté plus tard qu’il y aura “un si grand avenir lorsque Trump achèvera la révolution américaine, où nous avons des relations de valeur non basées sur l’esclavage de la dette Hallelujah, appréciez mes noix.”

En mai 2018, Barr a publié un tweet comparant l’ancienne conseillère d’Obama Valerie Jarrett à la progéniture des personnages de la Planète des singes et des Frères musulmans. Barr a d’abord défendu le commentaire, attribuant à un moment donné le tweet à l’Ambien qu’elle a pris. Elle a également affirmé qu’elle ne savait pas que Jarrett était noir. Lors d’une interview avec Sean Hannity, Barr a déclaré qu’elle ne voulait pas que le commentaire soit raciste, mais qu’il s’agissait d’une déclaration politique. Pendant le scandale, ABC a annulé Roseanne, malgré son succès dans les audiences. Il a ensuite commandé The Conners, un spin-off avec la plupart des acteurs de Roseanne, qui reprendra sa troisième saison le 13 janvier.