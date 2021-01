Rouge! Jem Wolfie pose dans sa meilleure literie | Instagram

Le beau Jem Wolfie Il a montré sa meilleure lenc3ria à ses followers qui sont plus qu’amoureux de ses incroyables courbes d’impact, qu’il montre autant qu’il le peut, laissant des milliers de personnes essoufflées.

Jem Wolfie continue de faire son truc et ravit ses millions d’adeptes en posant avec l’une de ses meilleures tenues de lenc3ria.

Eh bien, bien que son compte Instagram officiel ait été supprimé, grâce aux comptes de fans, nous pouvons continuer à apprécier le contenu de ce beau modèle.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’influenceur né à Perth, Jem Wolfie, a perdu 2,6 millions d’abonnés au cours des dernières semaines, après que le célèbre réseau social Instagram l’ait licenciée pour avoir “enfreint nos règles”.

Et il semble que la jeune fille de 29 ans se soit retrouvée dans de sérieux problèmes avec le géant des médias sociaux après avoir partagé de nombreuses photos sensuelles, enfreignant les directives de la communauté.

Nous avons supprimé ce compte pour avoir enfreint nos règles à plusieurs reprises », a déclaré un porte-parole de Facebook, propriétaire d’Instagram, à The West Australian.

Cependant, le modèle Instagram basé à Perth qui a réussi à faire fortune en montrant son corps sur le réseau de streaming vidéo torride Seulement les fans, n’a absolument rien répondu à la commenter.

Mais tout n’est pas si gris pour ses admirateurs, car Wolfie a décidé de garder une partie de son contenu derrière un mur payant pour les influenceurs et de facturer aux abonnés des frais d’abonnement mensuels pour les vidéos et les photos, donc si vous voulez continuer à voir le contenu de celui-ci, vous devriez vous rendre sur sa page Only Fans.

Sur cette page, une personne peut payer à partir de 10 $ par mois pour voir son contenu et depuis août dernier, la courbée a gagné plus d’un million et demi de dollars avec elle.

D’un autre côté, il est probable que beaucoup de ses abonnés ne puissent pas payer pour voir son contenu, de sorte que les comptes de fans se sont consacrés à partager continuellement son contenu sur le réseau social Instagram.

Tel est le cas de l’une des dernières publications qui a été faite dans l’un des comptes où l’on peut apprécier la belle Jem Wolfie portant une lingerie en dentelle rouge exquise alors qu’elle est assise.

Et nul doute que la jeune Australienne est une reine du fitness sur le réseau social Instagram, balayant chacune de ses publications, puisque bien qu’elle ait été bloquée de son compte, les photographies continuent de circuler sur les réseaux.

Comme beaucoup d’autres célébrités sur le réseau social Instagram, Jem Wolfie a son propre compte sur la plateforme de contenu exclusive Onlyfans et c’est là qu’elle promet des vidéos non censurées, cependant, bien sûr, elle charge de les regarder, mais grâce à cela Le contenu est que malgré le fait que Jem soit bloqué sur Instagram, dans d’autres comptes, il est toujours possible de voir du nouveau contenu d’elle.

D’autre part, Jem vend également ses propres marchandises, des livres électroniques d’exercices et des recettes, et comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, il gagne des milliers de dollars en utilisant la célèbre plate-forme OnlyFans.

De plus, pour couronner le tout, Jem Wolfie est une chef non professionnelle et ancienne basketteuse, mais elle avait plus d’abonnés Instagram que de nombreux athlètes.

En fait, très peu de gens savent que Wolfie a décidé d’abandonner le lycée pour travailler 70 heures par semaine dans le monde culinaire et c’est ainsi qu’elle a obtenu un emploi dans un café, cependant, être chef n’était pas tout ce à quoi elle s’attendait, alors elle s’est concentrée sur la Basketball League de l’Australie occidentale (WABL) et a commencé à jouer de manière plus compétitive.

