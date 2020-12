Préparez cette délicieuse version de brioche à la cannelle en forme d’étoile, elle est parfaite à partager pendant les vacances de Noël.

StockFood

Pour préparer cette recette de brioche à la cannelle en forme d’étoile, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

200 ml de lait (50 ml supplémentaires si nécessaire)

30g de beurre

1 enveloppe de levure instantanée

1 cuillère à café d’extrait de vanille

450 g de farine tout usage (16 oz)

70 g de sucre blanc granulé (2,5 oz)

1/8 cuillère à café de sel

2 jaunes d’oeufs réfrigérer les blancs pour battre

Pour le fourrage

6 cuillères à soupe de beurre non salé

1/3 tasse de cassonade claire

1 cuillère à soupe de cannelle moulue

StockFood

préparation

Pour le pain, faites chauffer le lait et le beurre ensemble au micro-ondes pendant 1 min ou jusqu’à ce qu’ils soient chauds au toucher. Ajouter ensuite la levure, mélanger et laisser reposer 10 minutes jusqu’à ce qu’elle lève.Alors que la levure est activée, dans un bol mélanger la farine, le sucre.Créer un puits au centre de la farine et ajouter le mélange de levure, les jaunes oeuf et vanille dans le puits. Bien mélanger jusqu’à ce que les ingrédients soient incorporés et que la pâte soit lisse, transférer la pâte sur la table de travail et pétrir à la main pendant 10 à 12 minutes jusqu’à ce que la pâte soit lisse et élastique. Si la pâte est trop sèche, faites chauffer le lait supplémentaire, percez un trou dans la pâte et ajoutez la moitié du lait. Pétrir et s’il semble encore trop sec, ajouter le reste de lait et graisser légèrement le bol pour y déposer la pâte. Enduire un peu d’huile sur la pâte avec vos mains pour qu’elle ne sèche pas. Couvrir le récipient d’une pellicule plastique et laisser reposer dans un endroit chaud pendant 2-3 heures ou jusqu’à ce qu’il ait doublé de volume.

Piquer dans la pâte, couvrir et laisser reposer 30 minutes de plus ou jusqu’à ce qu’elle double de volume. Pendant que la pâte lève, tapisser une plaque à pâtisserie de papier ciré. Réserver.Pour la garniture, ajouter le beurre puis mélanger avec la cassonade et la cannelle.Lorsque la pâte est prête, retirer du récipient, retirer l’air et diviser en 4 parties. Farinez légèrement un plan de travail et sur la pâte, utilisez un rouleau à pâtisserie pour faire un cercle d’environ 12 pouces, placez une assiette sur le dessus de la pâte et coupez l’excédent de pâte autour de l’assiette avec un couteau bien aiguisé. Faites de même avec les 3 parties restantes. Placez ensuite le disque de pâte sur une plaque à pâtisserie préalablement préparée, étalez la pâte à beurre ramollie avec la cassonade et la cannelle. Ce sera votre couche inférieure (la base). Déroulez le deuxième disque de pâte et placez-le sur la couche inférieure. Tartiner de beurre, de cassonade et de cannelle et répéter avec le reste de la pâte en enrobant chacun de beurre, de sucre et de cannelle. (La pâte supérieure ne contiendra pas de beurre, de cassonade et de cannelle.) Placez une petite tasse au centre de la pâte en couches et marquez très légèrement un anneau au centre pour l’utiliser comme guide. Tout d’abord, coupez la pâte de quatre lignes en un croix laissant 4 pièces. Ensuite, coupez chaque quartier en 2 morceaux et ainsi de suite jusqu’à ce que vous vous retrouviez avec 16 pièces reliées au cercle central.Prenez 2 morceaux qui sont côte à côte et tournez vers le côté opposé reliant pièce à pièce à la fin en pinçant les extrémités pour former un point. Faites cela avec tous les morceaux et créez une fleur étoilée! Couvrez le rouleau avec un chiffon propre et laissez-le reposer encore 30 minutes Préchauffer le four à 175 ° C / 350 ° F Battre les blancs d’œufs (restes du jaune) et Répartir uniformément sur la surface du rouleau étoilé à la cannelle. Cuire au four pendant 20 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré. Garnir de sucre glace et d’un peu de cannelle moulue. À déguster chaud!

Si vous avez aimé cette recette pour préparer vos fêtes de fin d’année, ne manquez pas la recette de la noix caramélisée avec une touche de cannelle.

Découvrez plus de recettes sur notre YouTube Guacamouly et n’oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de nos recettes les plus récentes.

