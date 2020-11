T

L’ancien chef des avocats du pays a été critiqué pour avoir suggéré que les jeunes avocats devraient avoir «des chaussures bien cirées» et une «coupe de cheveux appropriée».

Richard Atkins QC, qui a été président du Conseil du Barreau l’année dernière, a également déclaré que les élèves des chambres devraient «s’habiller intelligemment» pour «ressembler à un avocat» dans un tweet soutenant les opinions d’un juge de la Haute Cour récemment décédé.

Mais ses prescriptions ont été dénoncées par les critiques comme dépassées et promouvant une vision des avocats «masculine, blanche et chic». L’un a ajouté que «cette idée de« ressembler à un avocat »était enracinée dans le« patriarcat »et le« classisme ».

L’actuelle chef du Conseil du Barreau, Amanda Pinto QC, a également pris ses distances par rapport aux remarques, affirmant que «la substance avant le style est ce qu’est le Barreau».

Elle a ajouté: «La profession d’avocat en 2020 veut attirer les meilleurs talents d’un bassin de personnes aussi large et diversifié que possible et l’apparence, l’habillage et la coiffure d’une personne ne devraient pas être ce qui compte. Ce qui compte le plus, c’est leur capacité à être un avocat exceptionnellement compétent.

Le différend a commencé peu de temps après que M. Atkins ait publié un tweet faisant référence à une nécrologie dans le Times de l’ancien juge de la Haute Cour et collègue président du Conseil du Barreau, Sir Robert Johnson.

Il décrit Sir Robert comme «un partisan d’être correctement vêtu» et quelqu’un qui «a adhéré plus longtemps que la plupart à la tenue traditionnelle de l’avocat: veste et gilet noirs, pantalon à fines rayures, col rigide et chapeau melon».

M. Atkins a tweeté que la nécrologie contenait «des paroles sages de feu Sir Robert Johnson … à ses élèves sur le fait d’avoir une bonne coupe de cheveux, de s’habiller intelligemment et d’avoir des chaussures bien cirées: ‘Même si vous ne connaissez aucune loi, vous pouvez au moins ressemble à un avocat ».

Mais d’autres ont frappé. Debaleena Dasgupta, une avocate qui a travaillé pour le cabinet d’avocats londonien Birnberg Peirce et l’organisation de campagne Liberty, a tweeté que M. Atkins donnait «des conseils médiocres et dépassés».

Elle a ajouté: «Quand ce conseil a été donné et malheureusement encore la plupart du temps maintenant,« ressembler à un avocat »signifie être un homme, blanc et chic.»

La dispute fait suite aux plaintes persistantes de certaines avocates au sujet des inégalités au sein de la profession et craint que trop peu de femmes et d’avocats issus de minorités atteignent les postes les plus élevés.