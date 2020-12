Mourinho a mené son équipe à travers une course sans défaite contre Manchester City, Chelsea et Arsenal au cours de laquelle ils en ont remporté deux et n’ont pas concédé un seul but, assis en arrière et frappant les côtés à la pause avec une efficacité alarmante.

Cependant, de nombreux experts se sont demandé si les joueurs des Spurs aimaient jouer un style plus combatif et défensif malgré le succès que cela apporte.

Hodgson a déclaré que parler de toute critique avait été une surprise et l’a comparé à son premier emploi dans la direction, à Halmstad en Suède, où son style a été critiqué alors qu’il avait fait passer le club de lutteurs de relégation à deux titres en trois saisons.

“Jose pour le moment n’en reçoit qu’une ou deux semaines, j’en ai eu cinq ans de 1976 à 1980”, a déclaré Hodgson.

en relation

“Je sais exactement ce que ça fait de faire du bon travail et de faire en sorte que l’équipe joue de la bonne manière pour l’équipe, en obtenant les résultats, mais d’autres personnes essaient de vous dire qu’il y a un autre type de football qu’elles préféreraient voir. Je suis plein de sympathie ou d’empathie avec Jose sur ce point.

“Je penserais que le Tottenham Football Club et le terrain d’entraînement de Tottenham sont un endroit très, très heureux pour le moment, indépendamment de ce que certaines personnes pourraient écrire ou dire.

“Je vais être honnête, je ne suis pas ce genre de débat, je parle d’une position d’ignorance. Je prends ton travail pour ça, je ne l’ai pas vu. Cela me surprend.

“Il est dans le football depuis longtemps et a connu un succès incroyable partout où il a été, a énormément de trophées dans son cabinet. Dans la plupart des arguments, il va gagner parce que les gens qui le critiquent en auront sans aucun doute autant. trophées comme dans leurs armoires comme lui.

“Nous sommes dans une entreprise où nous sommes payés pour gagner des matchs de football pour notre équipe et les mettre en bonne position dans le classement. Pour le moment, si j’étais lui, je serais extrêmement heureux de ce qu’ils font et de la Ce serait certainement un exemple de ce que quelqu’un en Suisse m’a dit il y a des années: il y a des moments où vous devez faire votre travail, être heureux et laisser les oiseaux chanter. “

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.