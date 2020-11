Se battant pour la première fois depuis la fin d’une illustre carrière de 29 ans et 75 combats – une qui lui a valu des titres mondiaux dans quatre catégories de poids différentes – en 2018, Jones Jr, 51 ans, a combattu sa collègue légende de la boxe dans un haut -profil, concours d’expositions en huit tours.

Combattant dans l’arène où Bryant a joué la majeure partie de sa carrière de 20 ans dans la NBA, Jones Jr a rendu hommage à l’icône du basket-ball qui est décédée tragiquement avec sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, en janvier.

Mike Tyson vs carte Roy Jones Jr | 29/11/2020

Il portait des gants en violet et or des Lakers qui étaient ornés de photos de Bryant et de l’ancien numéro de maillot de ce dernier – 8 et 24 – sur chaque main, ainsi que d’une robe violette et dorée à l’anneau.

“Ma contribution à Kobe Bryant”, a déclaré Jones Jr en présentant ses gants dans son entretien d’après-combat.

“Oui monsieur (dans son immeuble). J’ai dû rendre hommage à Kobe parce qu’il était mon dernier plus grand.

«Michael Jordan sera toujours mon favori n ° 1, mais Kobe et [Allen] Iverson est juste après deuxième et troisième, et LeBron [James]. »