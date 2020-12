R

oyal Mail est devenu le premier transporteur de colis britannique à livrer un colis avec un drone.

La livraison historique a été faite à un phare isolé sur l’île de Mull en Écosse, la deuxième plus grande île des Hébrides intérieures.

La livraison de véhicules aériens sans pilote (UAV) est la première étape d’un essai de la nouvelle année qui se concentrera sur l’utilisation de drones pour livrer aux communautés rurales de l’île de Mull.

Tom Nunn, un facteur local de l’île de Mull, a déclaré que les drones seraient d’une «grande aide» car certaines des maisons de l’île impliquent une promenade de 30 minutes jusqu’à la porte d’entrée.

«Je suis très heureux de participer à ce fantastique essai», a déclaré M. Nunn.

«C’est une opportunité passionnante de tester de nouvelles méthodes de travail pour nous soutenir les posties qui livrent dans certaines des régions les plus reculées du Royaume-Uni.»

Comme pour toutes les livraisons Royal Mail à travers le Royaume-Uni, les codes postaux sont utilisés pour acheminer le colis vers sa destination. Un facteur local utilisera ensuite un drone pour atteindre plus rapidement les endroits les plus éloignés de leur patch.

Royal Mail doit se moderniser

Le Royal Mail a déclaré que les résidents de l’île de Mull qui participeront à la consultation seront invités à utiliser la plate-forme DronePrep pour évaluer la viabilité de leur plate-forme pour une livraison par drone.

Le service de géolocalisation, what3words, aidera les résidents à identifier un lieu d’atterrissage approprié pour la livraison par drone.

Nick Landon, directeur commercial de Royal Mail, a déclaré: «La livraison du premier colis en direct au Royaume-Uni par un drone sans pilote a été un jour marquant pour nous.

«Nous sommes extrêmement fiers de travailler avec DronePrep, Skyports et what3words pour tester de nouvelles façons de soutenir les communautés les plus éloignées et isolées que nous servons. Cela fait partie de notre volonté constante d’incorporer les meilleures technologies innovantes dans notre réseau.

“Nous avons constaté une énorme augmentation des volumes de colis cette année et ce n’est que l’une des façons dont nous envisageons de soutenir notre personnel de livraison de première ligne et de fournir des services rapides, pratiques et écologiques à tous nos clients.”