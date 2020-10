Dans une année où presque tous les blockbusters ont été retardés, Ruby Rose donne une secousse au genre d’action avec son nouveau film, The Doorman. Le film de 90 minutes, réalisé par Ryuhei Kitamura, se concentre sur un ancien Marine (Rose) qui tente de s’installer dans un simple travail de portier. Cependant, sa vie simple est interrompue lorsqu’un chef du crime (Jean Reno) effectue un braquage sur son immeuble. Le personnage de Rose doit alors se mobiliser pour défendre les gens à l’intérieur.

La sortie du portier intervient évidemment à une époque tumultueuse dans le monde. Rose, une Australienne qui appelle maintenant les États-Unis chez elle, a vu la pandémie de coronavirus en cours frapper les deux pays qu’elle a appelés chez elle. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, l’actrice de 34 ans a expliqué comment elle se débrouillait avec le temps. Sa famille à la maison doit suivre des restrictions strictes pour aider à maintenir les cas de COVID-19 dans le pays aussi bas que possible. Ici, aux États-Unis, les règles sont beaucoup plus laxistes, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de cas. Ce fait signifie que de nombreuses personnes choisissent toujours de ne pas sortir du tout. Bien que cela change radicalement la vie de chacun, Rose y voit une opportunité de renouer avec ses proches.

“C’est intéressant. Une des choses qui a été la lueur d’espoir dans ce qui est évidemment une période très triste et effrayante – et cette année n’a été qu’un cauchemar en fait – mais l’une des choses que j’ai vraiment appréciées est que je Je me reconnecte et me connecte davantage avec mes amis à la maison et mes amis ici. Et j’appelle davantage ma mère et je me souviens de ce qui compte vraiment et de ce qui me rend heureuse et je m’assure et je vérifie que les autres vont bien parce qu’il y a des hauts et les hauts et les bas et les flux et les gens perdent la raison. Et puis ils passent une bonne journée et ensuite une mauvaise journée. “

La vie personnelle de Rose n’est pas la seule chose qui soit différente. Sa profession a également connu un bouleversement. L’ensemble de l’industrie du divertissement fait face à des changements sauvages. La différence la plus flagrante est le fait que le nombre de salles de cinéma ouvertes diminue. Certains ont cessé leurs activités, certains sont en pause et certains sont à peine en train de se débrouiller. Rose, qui est également apparue dans des superproductions comme John Wick: Chapitre 2 et The Meg, se sent pour ces théâtres et espère qu’ils pourront rouvrir quand c’est sûr.

“Je ne veux pas que nous retournions dans les salles trop tôt et risquions d’avoir un autre pic où tout doit s’arrêter à nouveau. Je pense avant tout à la sécurité, certainement, mais ça me brise le cœur de savoir combien de cinémas et de théâtres vont fermer. définitivement », a déclaré Rose. “J’adore l’expérience du cinéma. Et il y a certains films qu’il faut regarder sur grand écran, au cinéma avec du pop-corn, avec des amis et avec ce genre de son et ils le méritent.”

Elle a poursuivi: “Comme il est difficile de faire même un film et de pouvoir le montrer et de faire en sorte que les gens le regardent dans toute sa splendeur, je ne veux pas que ces jours soient finis. Je sais que certains théâtres et cinémas essaient de rester à flot quoi qu’il arrive, et ils vont essayer de s’ouvrir, mais je pense que c’est bien maintenant avec tout le monde à la maison et à court de choses à faire et à vouloir aussi avoir des jours où ils ne mettent pas tellement de pression sur eux-mêmes pour réaliser des choses qu’ils peuvent simplement regarder la télévision, regarder un film. “

L’une de ces options de visualisation à domicile est The Doorman, qui est désormais disponible sur les plates-formes VOD. C’est une version à indice d’octane élevé, digne des fans d’action, qui ont vu des sorties de genre clés comme F9, No Time to Die et Black Widow retardées. Même s’ils n’obtiendront pas l’expérience cinématographique, ils peuvent en profiter en toute sécurité chez eux, ce avec quoi Rose n’a aucun problème.

“Je pense que Doorman, c’est excitant pour moi d’être dans les maisons des gens à une époque où j’ai déjà terminé Netflix. J’ai déjà terminé Hulu. J’ai regardé tous les films classiques que j’ai aimés 20 fois et les gens besoin de nouveau contenu juste pour les sortir de la journée et pour s’amuser », dit-elle. “Donc pour moi, je suis juste content que les gens puissent regarder ça. Je ne suis pas très déçu que ce ne soit pas dans un théâtre ou un cinéma parce que ça arrivera quand on sera prêt, quand on sera dans un meilleur endroit Je pense.”

Quant au personnage de Rose dans The Doorman, Ali, elle est bien plus qu’une simple badass militarisée. Rose a été attirée pour jouer Ali en raison de ses luttes internes, notamment de vivre avec le SSPT. Faire face à des pressions internes alors qu’elle prend des menaces externes ajoute un peu de viande à un personnage d’action, et Rose a adoré cette opportunité.

«Vous pouvez voir tous ces différents côtés. Le côté traumatisant, le stress post-traumatique, la tentative de trouver sa force pour se retrouver», dit-elle. “C’est différent de ce que j’ai fait avant. Donc, comme quand je regarde un scénario et si ça va être un film d’action et un thriller, je veux m’assurer que le personnage que je joue n’est pas quelqu’un comme j’ai déjà joué auparavant et elle est différente pour de nombreuses raisons. Et cela m’a vraiment plu. “