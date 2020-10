Rudy Giuliani a été surpris en train de solliciter des relations sexuelles avec une personne qu’il croyait mineure dans une nouvelle suite de Borat. Giuliani a participé à la suite tant attendue Borat Subsequent Moviefilm, où il a été filmé en train d’essayer d’avoir des relations sexuelles avec la fille mineure de Borat. Avertissement juste – il y a des spoilers pour la suite de Borat dans l’histoire complète ci-dessous.

La suite de Borat dépeindrait la fille de Borat, Tutar Sagdiyev (Maria Bakalova) comme une journaliste de télévision aspirante de 15 ans, qui a interviewé Giuliani pour un faux programme d’information conservateur. Selon un rapport de The Guardian, Giuliani suit Tutar dans une chambre d’hôtel truquée avec des caméras cachées, et ne perd pas de temps à faire une avance sur elle. Après avoir enlevé son micro, il s’allonge sur le lit, défait sa ceinture, puis met la main dans son pantalon et commence à se toucher.

Cela n’a pas l’air bien. Surtout s’il pensait qu’elle avait 15 ans. Dans une chambre d’hôtel. Seul avec lui. pic.twitter.com/zAMwaoxiXP – John Aravosis 🇺🇸🇬🇷🏳️‍🌈 (@aravosis) 21 octobre 2020

Avant que les choses ne puissent aller plus loin, Borat (Sacha Baron Cohen) aurait couru dans la pièce. Il crie “Elle a 15 ans! Elle est trop vieille pour toi!”

Jusqu’à présent, seuls quelques critiques sélectionnés ont eu un aperçu de Borat Subsequent Moviefilm, et une seule capture d’écran de cette scène compromettante a été publiée. Le film lui-même sera disponible sur Amazon Prime Video vendredi.

Comme le film original de Borat, la suite est un faux documentaire où Cohen est perpétuellement dans le personnage de Borat Sagdiyev, un journaliste kazakh fictif, mais presque personne autour de lui le sait vraiment. Cependant, Cohen a déclaré au New York Times que le nouveau film était intentionnellement plus politique, à l’instar de sa série Showtime Who Is America.

Seules quelques fuites sur la suite de Borat ont été publiées au cours de la dernière année. L’une était cette rencontre avec Giuliani, bien qu’il la décrive très différemment dans une interview accordée au New York Post à l’époque. Giuliani a appelé la police pour signaler qu’un homme étrangement vêtu avait fait irruption dans sa chambre d’hôtel sans avertissement. Il s’est rendu compte plus tard que c’était le baron Cohen, mais a cru qu’il avait réussi à sortir de la rencontre sans être gêné.

“Cette personne vient en hurlant et en hurlant, et je pensais que c’était une arnaque ou un shakedown, alors je l’ai signalé à la police. Il s’est ensuite enfui”, a déclaré Giuliani. “Je n’ai réalisé que plus tard que ça devait être Sacha Baron Cohen. J’ai pensé à toutes les personnes qu’il avait dupées auparavant et je me sentais bien dans ma peau parce qu’il ne m’avait pas compris.”

Borat Subsequent Moviefilm sera disponible en streaming sur Amazon Video le vendredi 23 octobre.