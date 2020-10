Rudy Giuliani a nié mercredi un comportement inapproprié dans une scène de la prochaine suite de Borat. Après la levée de l’embargo médiatique sur les critiques du film de Sacha Baron Cohen mercredi, il a été révélé que Giuliani, l’avocat personnel du président Donald Trump et ancien maire de New York, semblait se toucher alors qu’il était seul avec la fille mineure de Borat, une scène que Giuliani maintenant les revendications ont été sorties de leur contexte.

Abordant le clip dans une série de tweets, Giuliani a qualifié la vidéo de “fabrication complète”, insistant sur le fait qu’il ne se touchait pas de manière inappropriée, mais plutôt “repliait ma chemise après avoir enlevé le matériel d’enregistrement”. Il a dit qu ‘”à aucun moment avant, pendant ou après l’entretien, je n’ai jamais été inapproprié.” Il a dit que si le baron Cohen “sous-entend le contraire, il est un menteur sans pitié”.

Citant un reportage du New York Post sur la scène, qui a été tourné en juillet, Giuliani a affirmé que la scène «me ressemble à une exagération à travers le montage». Il a poursuivi en suggérant que “c’est un effort pour émousser mon exposition incessante de la criminalité et de la dépravation de Joe Biden et de toute sa famille” et, dans un effort apparent pour détourner l’attention de la controverse dans laquelle il s’est retrouvé, est allé sur pour écrire, “nous préparons des décharges beaucoup plus grandes du disque dur de l’enfer, dont Joe Biden ne pourra pas défendre ou se cacher. J’ai les reçus.” Ces dernières remarques faisaient référence à un disque dur d’ordinateur portable appartenant prétendument à Hunter Biden que Giuliani aurait obtenu. Plusieurs sites d’information ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de confirmer la crédibilité, selon PEOPLE.

Giuliani s’est retrouvé dans la controverse plus tôt mercredi après que The Guardian ait publié un rapport sur Borat Subsequent Moviefilm. Le média a rapporté que le film comprenait une scène avec la fille de Giuliani et Borat, âgée de 15 ans, Tutar Sagdiyev (Maria Bakalova), qui se faisait passer pour journaliste pour un faux programme d’information conservateur. Après l’entretien, les deux se sont retirés dans une chambre d’hôtel équipée de caméras cachées, où Giuliani aurait commencé à faire des avances. Après avoir enlevé son micro, il s’allonge sur le lit, défait sa ceinture et fouilla dans son pantalon, semblant toucher ses parties génitales jusqu’à ce que le baron Cohen, dans le personnage de Borat, se précipite dans la pièce et crie: «Elle a 15 ans! Elle aussi vieux pour toi! “

À la suite de l’incident, Giuliani avait appelé la police de New York pour signaler qu’un homme étrangement habillé avait fait irruption dans sa chambre d’hôtel sans avertissement, bien qu’il se soit rendu compte plus tard que c’était un bâillon. Discutant de la rencontre avec le New York Post à l’époque, il a déclaré: “Je n’ai réalisé que plus tard que cela devait être Sacha Baron Cohen. J’ai pensé à toutes les personnes qu’il avait dupées auparavant et je me sentais bien dans ma peau parce qu’il ne m’avait pas compris. . “