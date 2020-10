Cette semaine, Rudy Giuliani ou un membre de son équipe a accidentellement mis en ligne une vidéo de Giuliani faisant une impression raciste d’un homme asiatique. Le moment gênant est survenu à la fin d’un podcast où Giuliani a interviewé l’ancien attaché de presse de la Maison Blanche, Sean Spicer. Au moment d’écrire ces lignes, Giuliani reste conseiller en cybersécurité pour le président Donald Trump.

Giuliani a enregistré mardi un podcast Common Sense avec Spicer et en a mis en ligne une longue version sur YouTube. Cela comprenait des images d’après l’interview, où Spicer s’est déconnecté et Giuliani a plaisanté avec d’autres personnes dans la salle, exprimant son impression raciste sans rire ni applaudissements. La vidéo a été réglée en privé lorsqu’ils ont réalisé leur erreur, mais des extraits de celle-ci circulent toujours sur les réseaux sociaux.

🎥 Vidéo de l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, se moquant des Asiatiques. Il a accidentellement publié ceci sur sa propre chaîne YouTube. Les gens pensent qu’il est un expert en cybersécurité. pic.twitter.com/j0zp4df3UW – Résister à la programmation 🛰 (@RzstProgramming) 15 octobre 2020

Selon un rapport de Mashable, Giuliani parlait à une femme nommée Jayne Zirkle et, pour une raison quelconque, lui disait qu’elle allait devenir «le mannequin le plus célèbre de Chine». Il a alors commencé à parler avec un accent faux chinois et à faire des gestes stéréotypés de la main, répétant encore et encore: “Ah, prenez-moi Jayne Zirkle. Jayne Zirkle!”

“Jayne Zirkle, décroche. Je veux Jayne Zirkle … Picture Jayne Zirkle, c’est tout. Personne d’autre que Jayne Zirkle,” continua Giuliani, regardant autour de lui pour une réaction. Jusqu’à présent, Giuliani n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la vidéo de divers médias et ne l’a pas commentée publiquement lui-même.

Ce n’était que le dernier cas de Giuliani faisant ironiquement d’énormes erreurs sur les réseaux sociaux, malgré sa position de conseiller en cybersécurité auprès du plus haut bureau du pays. Trump a donné à Giuliani ce titre informel en janvier 2017, et en quelques semaines, Giuliani a fait la une des journaux pour avoir oublié le code d’accès à son iPhone. Selon NBC News, le conseiller en cybersécurité “a été bloqué hors de son iPhone car il avait oublié le mot de passe et saisi le mauvais au moins 10 fois”, le forçant à se rendre à l’Apple Store Genius Bar.

Michael Cohen confirme que Rudy Giuliani est «ivre tout le temps» pic.twitter.com/bM9n6CvCn1 – Acyn Torabi (@Acyn) 16 octobre 2020

Cette semaine, la réputation et l’héritage de Giuliani se sont encore compliqués lorsque l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, a déclaré à MSNBC qu’il “était joué par les Russes”. Il a ajouté: “Rudy est – Rudy est ivre tout le temps, ce qui est un gros problème et c’est ce qui le rend vulnérable parce que ses facultés ont disparu. Il se comporte comme un fou … Je l’ai vu boire au point comme s’il avait un high l’école ivre, et cela le rend vulnérable. “