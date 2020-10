Rudy Giuliani a été impliqué dans un échange houleux avec l’animatrice de Fox Business Lisa Kennedy Montgomery mardi. Apparaissant dans l’émission pour discuter d’un ordinateur portable appartenant prétendument à Hunter Biden, le fils de Joe Biden, candidat démocrate à la présidence, Giuliani a exigé des excuses et a menacé de quitter l’interview après avoir été interrogé sur la crédibilité de l’ordinateur portable et après que Montgomery l’ait comparé à Christopher Steele. , ancien espion britannique et auteur du «dossier Steele», qui contenait des allégations invérifiables contre le président Donald Trump et qui prétendait que la campagne de Trump avait été compromise par la Russie.

Giuliani a fourni l’ordinateur portable au New York Post, qui a publié un certain nombre d’articles à ce sujet et sur les relations commerciales étrangères de Biden. Parmi la mine d’informations sur l’ordinateur portable, selon le point de vente, il y avait des courriels, dont un envoyé à Biden par Vadym Pozharskyi, un conseiller du conseil d’administration de Burisma en avril 2015, le remerciant de «m’avoir invité à DC et de lui avoir donné l’occasion de rencontrer votre père. et passé (sic) quelque temps ensemble. C’est vraiment un honneur et un plaisir », selon le Daily Mail. Un certain nombre de points de vente, dont le Washington Post, n’ont pas été en mesure de vérifier les informations sur l’ordinateur portable. Poussé sur l’histoire mardi, Montgomery a déclaré que Giuliani “agissait comme Christopher Steele, que vous abstruiez des informations” en faisant la promotion des histoires, le mettant immédiatement en colère.

“Vous vous moquez de moi. J’agissais comme Christopher Steele?” Giuliani a répondu, selon The Hill. «Tu ferais mieux de t’excuser pour ça. Je veux dire que j’ai été avocat aux États-Unis, procureur général adjoint, maire de New York et membre du barreau pendant 50 ans. Je n’ai jamais été accusé de quoi que ce soit, et tu es m’accusant d’être Christopher Steele. “

Après que Montgomery ait expliqué qu’elle accusait Giuliani “d’agir dans une capacité similaire à” Steele, Giuliani, l’avocat personnel du président, l’a critiquée, déclarant que ce qu’elle disait “est une diffamation scandaleuse de moi, de ma réputation”. Il l’a également invitée à se rendre à son bureau pour consulter elle-même les documents afin qu’elle puisse plus tard s’excuser à l’antenne.

Tentant de mettre fin à l’interview, Giuliani a déclaré: “C’est peut-être la dernière fois que nous serons devant la caméra parce que je ne laisse pas les gens m’appeler Christopher Steele.” Avant la fin de l’entrevue, cependant, Montgomery a noté que Fox Business n’avait pas été en mesure de vérifier «de larges pans du matériel» des documents. Giuliani a suggéré “c’est parce que vous ne voulez pas le vérifier”.

L’animateur de Fox News a ensuite décidé de terminer l’interview sur une note plus légère, déclarant: “Vous ne pouvez pas me dire que vous n’avez pas aimé cette conversation”, ce à quoi Giuliani a répondu: “Je n’ai pas aimé cette conversation. Je trouve cette conversation totalement insultant. Vous n’accusez pas quelqu’un d’être un criminel sans aucune preuve, sur des spéculations. “