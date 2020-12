MISE À JOUR: Des sources ont déclaré plus tard à ABC News que Rudy Giuliani avait été hospitalisé à l’hôpital universitaire MedStar Georgetown à Washington, DC. On ne sait pas quel est son état ni quand il a été testé positif au virus. L’histoire originale continue ci-dessous.

Le président Donald Trump a révélé sur Twitter dimanche après-midi que son avocat, Rudy Giuliani, avait été testé positif pour le coronavirus. Giuliani est la dernière personne proche de Trump à avoir été testée positive pour le virus depuis l’élection présidentielle de 2020 le mois dernier. Giuliani était au Michigan plus tôt cette semaine, où il s’est plaint aux républicains de l’État de ne pas avoir annulé la victoire du président élu Joe Biden dans l’État.

“[Giuliani], de loin le plus grand maire de l’histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour dénoncer les élections les plus corrompues (de loin!) de l’histoire des États-Unis, a été testé positif pour le virus de la Chine », a écrit Trump, faisant à nouveau référence au COVID-19 en tant que «virus chinois». Le président a ajouté: «Guérissez bientôt Rudy, nous continuerons !!!» Trump lui-même a été testé positif au coronavirus début octobre. Son fils, Donald Trump Jr., a été testé positif le 16 novembre, le fils de Giuliani, Andrew Giuliani, officiel de la Maison Blanche, a été testé positif le 20 novembre.

Giuliani a parcouru le pays pour représenter la campagne de Trump dans le but d’annuler l’élection présidentielle de 2020. Trump et Giuliani ont affirmé qu’il y avait une fraude électorale généralisée, malgré aucune preuve. Mercredi, Giuliani s’est rendu à Lansing, Michigan, où il a témoigné devant le State House Oversight Committee. Il a qualifié les résultats qui montrent que Biden a remporté le vote populaire du Michigan de “mensonge complet”, rapporte MLive. Giuliani et beaucoup d’autres qui étaient présents n’ont pas porté de masque pendant l’audience.

Bien que le fils de Giuliani, Andrew, ait été testé positif, l’ancien maire de New York a refusé de se mettre en quarantaine afin de pouvoir continuer à voyager. En plus de son escale au Michigan, il s’est également rendu en Arizona et en Pennsylvanie au cours des deux dernières semaines, note The Hill. Giuliani n’a toujours produit aucune preuve de fraude électorale généralisée qui entraînerait un changement dans le résultat de l’élection. Les juges du Michigan, de Pennsylvanie, de Géorgie, du Wisconsin, de l’Arizona et du Nevada ont rejeté des affaires ces dernières semaines.

Mardi, le procureur général William Barr a déclaré à l’Associated Press que le ministère de la Justice n’avait pas vu de preuves de fraude généralisée lors des élections. «À ce jour, nous n’avons pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu affecter un résultat différent de l’élection», a déclaré Barr. Les avocats américains et le FBI enquêtent sur des allégations de fraude, mais rien qui pourrait changer les résultats.