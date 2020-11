Parmi les nombreux moments controversés de Rudy Giuliani cette semaine, il y avait un étrange incident impliquant un mouchoir qui a encore des téléspectateurs se grattant la tête. Lors d’une conférence de presse télévisée jeudi, Giuliani s’est mordu le nez dans un chiffon devant une foule de journalistes et de caméras de télévision. Il sembla alors utiliser le même côté du mouchoir pour essuyer sa bouche, son front et sa joue.

Giuliani se tenait à côté du podium, attendant apparemment son tour pour parler lors de la conférence de presse de jeudi. Il n’avait peut-être pas réalisé qu’il était devant la caméra, mais il savait que d’autres le regardaient alors qu’il tamponnait sa peau avec le même mouchoir dans lequel il s’était moucheté. C’était la même conférence de presse où Giuliani est devenu plus tard viral pour des ruisseaux de sueur noire coulant sur son visage. Dans l’ensemble, les téléspectateurs ont été rebutés par l’approche de Giuliani en matière d’hygiène.

oh mon dieu j’ai raté ce pic.twitter.com/OGFzvC80Fy – Tim Hogan (@timjhogan) 19 novembre 2020

Le moment du mouchoir de Giuliani a été capturé et souligné par l’utilisateur de TikTok “beignets bâclés”, puis a migré vers Twitter via le consultant démocrate Tim Hogan. Il a été largement partagé dans les jours qui ont suivi, y compris par Law & Order: la star de SVU Ice-T, qui a écrit: “Wow … Ce MF est de la naaaassastie.”

Giuliani était à la conférence de presse en sa qualité d’avocat du président Donald Trump. Il travaille sur les différents procès de la campagne Trump contestant les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Comme le reste de l’équipe juridique, Giuliani a été critiqué pour avoir fait des affirmations générales et non fondées sur les cas, contribuant à la propagation de la désinformation et des théories du complot.

Cependant, l’apparence et la conduite de Giuliani ont largement distrait de ses paroles au cours des dernières semaines, remontant à sa tentative de harceler sexuellement une jeune femme dans la suite de Borat le mois dernier. Depuis lors, Giuliani a été à l’avant-garde des gaffes publiques, comme la conférence de presse de la campagne Trump au Four Seasons Total Landscaping.

Le moment viral le plus récent de Giuliani a été son accident de maquillage jeudi, lorsque des filets alarmants de liquide noir ont coulé sur son visage lors d’une conférence de presse. Une fois qu’ils ont été assurés que ce n’était pas du sang, de nombreux téléspectateurs ont supposé que c’était de la teinture pour les cheveux, bien que des stylistes professionnels aient déclaré au New York Times que ce n’était probablement pas le cas. Au lieu de cela, ils ont suggéré que Giuliani avait utilisé du mascara pour essayer d’assombrir les cheveux gris de ses tempes, ce qui fondrait et se liquéfierait plus facilement que le vrai colorant.

Indépendamment de son apparence, Giuliani reste controversé pour ses théories du complot sur l’élection présidentielle de 2020, et les critiques sont de plus en plus préoccupées. Jusqu’à présent, Giuliani et le reste de l’équipe juridique n’ont fourni aucune preuve réelle de falsification électorale généralisée ou de fraude électorale.